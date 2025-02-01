971 ألف ترخيص تجاري في الدولة بنهاية يناير الماضي

أظهرت أحدث بيانات للسجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية النشطة المسجلة في الدولة، بلغ 971 ألف ترخيص بنهاية يناير الماضي، في أكبر عدد من التراخيص يتم تسجيله في الدولة، وذلك في دلالة على النشاط الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تشهده الإمارات، وتنامي قوتها بوصفها مركزاً تجارياً واستثمارياً رئيساً في المنطقة والعالم.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس، استحوذت دبي على 59% من إجمالي التراخيص التجارية الصادرة في الدولة بنحو 573 ألف ترخيص، فيما تم تسجيل أكثر من 21 ألف ترخيص جديد في الدولة خلال يناير الماضي وحده.

وأوضح السجل الاقتصادي أن الحصة الكبرى من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة، صادرة عن الدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف الإمارات بنحو 752 ألف ترخيص.

وشهدت إمارة أبوظبي تسجيل 171 ألف ترخيص بنهاية يناير الماضي، فيما شهدت إمارة الشارقة تسجيل 111 ألف ترخيص، في حين تم تسجيل 61.5 ألف ترخيص في إمارة رأس الخيمة، بينما توزع العدد المتبقي الخاص بالتراخيص بين عجمان والفجيرة وأم القيوين.