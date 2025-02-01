ارتفاعات في أسعار الوقود خلال فبراير

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود في الدولة، أمس، عن تسجيل الغازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة: «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91» ارتفاعات سعرية اعتباراً من الأول من فبراير، بقيمة تراوح بين 12 و13 فلساً للتر، فيما سجل سعر لتر «الديزل» ارتفاعاً بـ14 فلساً، مقارنة بأسعار يناير الماضي. وبدءاً من اليوم، يسجل سعر لتر البنزين «سوبر 98»، ارتفاعاً من 2.61 درهم إلى 2.74 درهم، بزيادة 13 فلساً، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعاً من 2.5 درهم إلى 2.63 درهم بزيادة 13 فلساً أيضاً، في حين يرتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.43 درهم إلى 2.55 درهم بزيادة 12 فلساً. ويرتفع سعر لتر الديزل من 2.68 درهم للتر إلى 2.82 درهم بزيادة 14 فلساً.