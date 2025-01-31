فلاي دبي و "الترامين سيستمز" توقعان إتفاقية لبرامج السجلات الإلكترونية

وقعت فلاي دبي وشركة "الترامين سيستمز" المتخصصة في برامج السجلات الفنية الإلكترونية، إتفاقية لتوفير حلول مبتكرة وخدمات السجل الرقمي للناقلة.

وسيعمل الحل الرقمي لشركة "الترامين سيستمز" على دعم جهود فلاي دبي للاستثمار في التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والدقة الإضافية بالإضافة إلى التزامها المستمر بأعلى معايير السلامة.

سيمكن الانتقال إلى السجل الرقمي فلاي دبي من تحسين إمكانية الوصول إلى بيانات الطيارين والمهندسين والتقليل من المسح اليدوي لصفحات السجل الورقية.

مع الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات مما يؤدي إلى تحسينات في عملية إتخاذ القرار في الناقلة.

نتائج متميزة و شراكة ناجحة

وقال نائب رئيس أنظمة الطائرات في شركة "الترامين سيستمز"، تيم سبيرز: نحن سعداء بفلاي دبي كأحد شركائنا لتعزيز تواجدنا في دبي وتؤكد بشكل أكبر على قدرتنا لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة في صناعة الطيران. و نحن نتطلع إلى هذه الشراكة مع فلاي دبي لتحقيق نتائج متميزة و شراكة ناجحة."

ومن جهته قال نائب الرئيس للهندسة في فلاي دبي، كريستيان هول: "بفضل شراكتنا وتعاوننا مع "الترامين سيستمز" نحن في فلاي دبي ملتزمون بتبني أفضل الممارسات الرقمية لتعزيز كفاءتنا التشغيلية. سيسمح تنفيذ هذا الحل الرقمي بتتبع البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات المتقدمة والأداء الأمثل بالإضافة إلى فوائد الإمتثال الإضافية دون الحاجة إلى سجلات ورقية ضخمة ونتطع إلى دمج السجلات الفنية الإلكترونية في عملياتنا خلال الشهور المقبلة."

تشغل فلاي دبي أسطولًا واحداً يتألف من 88 طائرة بوينغ 737 يخدم أكثر من 125 وجهة في 55 دولة حول العالم في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وعززت الناقلة قوتها العاملة إلى أكثر من 6000 موظف، منهم أكثر من 1200 طيار وحوالي 600 مهندس.