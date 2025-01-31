مركز دبي التجاري العالمي يكشف عن أجندة فعالياته لشهر فبراير

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته لشهر فبراير والتي تتضمن 12 فعالية رفيعة المستوى سيتم تنظيمها في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وسيتم تنظيم فعالية عالم الذكاء الاصطناعي (Ai Everything GLOBAL) في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبو ظبي ومركز دبي للمعارض على التوالي، فيما سيقام معرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربور.

معرض ومؤتمر ميدلاب: 3-6 فبراير

يعد معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025 حدثاً رائداً لقطاع المختبرات الطبية، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في طب المختبرات، وتقام دورة هذا العام تحت شعار "بناء الأعمال، وردم الفجوات، وتعزيز العلاقات". وتشارك الجهات العارضة ضمن ثماني فئات مخصصة للمنتجات، بينما يقدم مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 12 اجتماعاً مباشراً وحاصلاً على اعتماد التعليم الطبي المستمر بمشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء العالميين. ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع، بما فيها إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، وعلم المناعة.

إيدك - مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي: 4-6 فبراير

يواصل أكبر مؤتمر ومعرض علمي سنوي لطب الأسنان في العالم، إيدك دبي 2025، تعزيز التعليم والابتكار في طب الأسنان، حيث يجمع أطباء الأسنان وخبراء وأكاديميي المجال من مختلف أنحاء العالم، ويقدم برنامجاً علمياً شاملاً يغطي أحدث الأبحاث وآخر التطورات في تخصصات طب الأسنان. ويشارك في المعرض التجاري حوالي 4,000 جهة عارضة من 155 دولة، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل العملية، وبرامج التواصل الحصرية، وتوفير فرص إبرام صفقات تجارية بمليارات الدراهم، ما يجعله حدثاً لا يمكن تفويته لمجتمع طب الأسنان العالمي.

فعالية عالم الذكاء الاصطناعي (Ai Everything GLOBAL 2025): 4-6 فبراير، مركز دبي للمعارض

4 فبراير: منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبو ظبي

5-6 فبراير: مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي

ستجمع فعالية عالم الذكاء الاصطناعي Ai Everything GLOBAL ما يزيد عن 500 جهة عارضة وأكثر من 500 رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي لمناقشة التطورات التحويلية والأطر التنظيمية التي تشكل مشهد الذكاء الاصطناعي. وستتناول الفعالية موضوعات رئيسية مثل الحوسبة الكمّية، وتأهيل القوى العاملة، وتوسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

كما سيضم الحدث أكثر من 200 متحدث بارز من الحكومات والأوساط الأكاديمية وكبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب معرض يستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركات العالمية الرائدة والشركات الناشئة المبتكرة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء 2025: 8-10 فبراير

يعد المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء 2025 حدثاً بارزاً يجمع كبار المتخصصين في مجال الغدد الصماء والسكري، بما في ذلك الأطباء، والباحثين، ومتخصصي الرعاية الصحية. ويسعى المؤتمر لاستكشاف أحدث الابتكارات في علاج السكري وعلم الغدد الصماء، مع التركيز على تحسين رعاية المرضى.

ويتميز هذا اللقاء السنوي ببرنامج غني يشمل محاضرات يقدمها خبراء عالميون، إلى جانب جلسات نقاشية وعروض للمنتجات المتطورة.

مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط: 10-11 فبراير

يُعد مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2025 أضخم فعالية لقطاع شحن البضائع السائبة الخاصة بالمشاريع على مستوى المنطقة، ويجمع تحت مظلته بين مجالين هما التجارة والخدمات اللوجستية.

ويمكن للمشاركين في دورة عام 2025 الوصول إلى أبرز معلومات الأعمال، مما يساعدهم على تحديد المشاريع المستقبلية المحتملة ومعرفة أساليب تعزيز تنافسيتهم في عملية تقديم العطاءات، بالإضافة إلى اكتساب معارف هامة حول عوامل نجاح المشاريع الرئيسية الجديدة.

معرض اليابان كيوتو التجاري: 10-12 فبراير

يأتي معرض اليابان كيوتو التجاري بتنظيمٍ مشترك بين مجموعة من الجمعيات التجارية من الإمارات العربية المتحدة واليابان، ويمثل منصة مثالية للشركات وروّاد الأعمال لاستكشاف الفرص التي تزخر بها مختلف القطاعات في اليابان.

وبعد النجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية في العام الماضي، تشهد دورة هذا العام مشاركة جهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مستحضرات التجميل، والطب، وألعاب الفيديو، والرسوم المتحركة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والملابس، والفنون والحرف التقليدية، والصناعات الكهربائية، والعقارات، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات، وغيرها.

عالم القهوة - دبي: 10-12 فبراير

يعود عالم القهوة - دبي 2025 في نسخته الرابعة، من تنظيم شركة دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المتخصصة، حيث يجمع المعرض بين أبرز منتجي ومصنعي وتجار القهوة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سوق القهوة سريع النمو في دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى قاعة العرض التجارية الكاملة التي ستضم أكثر من 300 جهة عارضة، يتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المميزة، مثل جناح روسترز فيليدج، وبطولة الإمارات الوطنية للباريستا، ولاونج جمعية القهوة المتخصصة، وجائزة أفضل تصميم في القهوة، ومسابقة أفضل منتج جديد، فضلاً عن عدد من المحاضرات وورش العمل وغيرها الكثير.

وتشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة، ما يرسخ مكانة المعرض كمنصة تجمع بين مختلف جهات القطاع.

معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات: 10-12 فبراير

يمثل هذان الحدثان المتكاملان، اللذان يقامان في نفس المكان، منتدى موحداً يجمع بين شركات الطيران ومزودي التجهيزات والجهات المُنظمة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في مجال الطيران.

ويتناول معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات أحدث التطورات والابتكارات الرائدة في تجربة الطيران وتجارب الركاب، بينما يستكشف معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة التي يمكن أن تحسن عمليات الصيانة.

جولة الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت 2025: 12 فبراير

تحظى جولة الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بأهمية كبيرة لدى صنّاع القرار والمطورين، وهي فعالية تفاعلية عملية مصممة لإظهار الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي المتطور في توسيع معارفهم والارتقاء بمؤسساتهم. وتُقام الفعالية على مدار يوم واحد في مواقع متعددة حول العالم، وتزخر بمحتوى استراتيجي مخصص يقدِم للحضور أفضل حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع بشكل مباشر.

جلفود 2025: 17-21 فبراير

يُعد جلفود 2025، الذي تقام دورته الثلاثين هذا العام، أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، حيث شهدت دورة العام الماضي مشاركة أكثر من 5,000 شركة رائدة وعرض 100 ألف منتج جديد.

ويقام المعرض على مساحة تزيد عن مليون قدم مربعة، ويقدم فرصاً قيّمة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. وينظم مركز دبي التجاري العالمي هذا العام الحدث الذي يتضمن حفل جوائز جلفود جرين (Gulfood Green)، التي تحتفي بالتميز في مجال الاستدامة وتشجع على اعتماد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة على امتداد قطاع الأغذية والمشروبات؛ ومسابقة يوث إكس للطهاة الشباب (YouthX Young Chef Challenge).

ويتضمن المعرض أيضاً فعالية فودفيرس (Food Verse) التي تتيح للزوار تجربة التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها رسم ملامح القطاع في المستقبل.

معرض دبي العالمي للقوارب: 19-23 فبراير

يُعد معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة عقود، حدثاً رائداً وأحد أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوار في المنطقة. ويُقام المعرض في دبي هاربور، ويستعرض أحدث القوارب واليخوت الفاخرة، وأحدث التقنيات في التصاميم والتجهيزات.

كما يجمع الحدث بين نخبة مصنعي اليخوت وخبراء الصناعة وعشاق الملاحة، ويوفر بيئة مثالية للتواصل وإتمام الصفقات واكتشاف التطورات الرائدة التي ترتقي بمستقبل الصناعة. ويتم تنظيم هذا الحدث من قِبل مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية.

مؤتمر أفيلييت ورلد دبي 2025: 26-27 فبراير

يُقام مؤتمر أفيلييت ورلد دبي على مدار يومين، وهو أكبر ملتقى لأبرز المسوقين بالعمولة على مستوى العالم ورواد الأعمال المتخصصين بمجال التجارة الإلكترونية. وتسلط أجندة المؤتمر الضوء على أحدث تجارب التسويق بالعمولة والتجارة الإلكترونية والوكالات الرقمية وغيرها.

وتشمل الموضوعات الرئيسية مستقبل التسويق بالعمولة في منطقة الشرق الأوسط ومستقبل هذا القطاع عموماً، فيما تركز مسارات المؤتمر الأربعة على التجارة الإلكترونية، والإعلانات الأصلية، ومنصة فيسبوك وتيك توك.

كما يضم برنامج المؤتمر جلسات خاصة تتناول أبرز القضايا في القطاع، بما فيها ضمان امتيازات أكبر للأعمال وتسويق المحتوى الأساسي وهيكلية الصفقات وشراء الأصول الرقمية وبيعها.

مؤتمر تحالف الشحن العالمي 2025: 26 فبراير -1 مارس

يعود مؤتمر تحالف الشحن العالمي 2025، أبرز فعالية للتواصل بين الجهات الفاعلة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، إلى دبي في نسخته العالمية الرابعة عشرة. ويشارك في المؤتمر شركات شحن مستقلة من أكثر من 180 دولة، حيث يوفر الحدث منصة لتعزيز الابتكار والتعاون، ما يمكّن العارضين والزوار من توسيع أعمالهم، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضورهم العالمي.