«دبي المالي» يستقطب 138.2 ألف مستثمر جديد في 2024.. 85% منهم أجانب

استقطب سوق دبي المالي، خلال العام الماضي، 138 ألفاً و262 مستثمراً جديداً، 85% منهم أجانب، بزيادة قوية نسبتها 120.5% مقارنة مع 62 ألفاً و676 مستثمراً جديداً في عام 2023.

وأفادت شركة سوق دبي المالي، في بيان، أمس، أعلنت خلاله عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أن المستثمرين الأجانب في سوق دبي أسهموا بنسبة 50% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024، مقارنة مع 47% في عام 2023 (بحصة رأسمال بلغت 21% من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام).

وأشارت إلى أن السوق شهد زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65% مقارنة مع 58% في عام 2023، ما يعكس جاذبية السوق العالية بالنسبة لقاعدة متنوّعة ومتنامية من المستثمرين.

وسجّل السوق زيادة بنسبة 24% في صافي الربح (قبل الضريبة)، والذي بلغ 409.3 ملايين درهم، مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق، وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.

ووصلت القيمة الإجمالية للعوائد التي تم جمعها في السوق خلال عام 2024 إلى 10.48 مليارات درهم، وذلك عبر ثلاثة اكتتابات عامة أولية تكللت بنجاح كبير، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم للعام الماضي.

وحقق مؤشر سوق دبي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.

كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي.

ويُعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات، ويعزّز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023.

وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5%، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5% ليصل إلى 107 مليارات درهم.

وأعلنت شركة سوق دبي المالي، عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5% مقارنة مع عام 2023.

وأسهم الدخل التشغيلي بمبلغ 353.1 مليون درهم من الإيرادات الموحدة، فيما أسهمت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 279.2 مليون درهم.

وبلغ إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة، 223 مليون درهم، مقارنة مع 217.9 مليون درهم خلال عام 2023.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، تمت مناقشة النتائج السنوية وتم اعتمادها تمهيداً لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقبل.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2% من رأس المال، و97% من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «تُشكّل النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي وجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث عزّز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالية الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء». وأضاف: «بعد كل ما حققناه من إنجازات، بدءاً من الاكتتابات العامة الأولية التي حققت عوائد قياسية، إلى نشاط التداول القوي، وإطلاق المنتجات المبتكرة وتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب، سيستمر تركيزنا على جذب رؤوس الأموال العالمية والاحتفاظ بها لتحقيق قيمة مستدامة لكل الجهات المعنية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسرنا تحقيق هذا الأداء القوي في سوق دبي المالي خلال عام 2024، والذي جاء نتيجة تركيزنا المستمر على الابتكار ونجاح مبادراتنا الاستراتيجية، حيث شكّل هذا العام نقطة تحوّل مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوّعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء».

وأضاف: «نجحنا من خلال البنية التحتية المبتكرة لسوق دبي المالي ومبادراتنا المتنوّعة، في ترسيخ مكانة السوق الرائدة في طليعة الأسواق المالية، ما عزّز الدور الريادي لمدينة دبي وجهة عالمية رئيسة للنشاط المالي».

تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد

شهدت مشاركة المستثمرين من شريحة الأفراد في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث أسهم قطاع المستثمرين الأفراد بنسبة 35% من إجمالي نشاط التداول خلال العام الماضي، ما يعكس تأثير المستثمرين الأفراد، وهو ما برز بقوة في الاكتتابات الأولية الأخيرة، حيث تمت زيادة الحصص المخصصة للمستثمرين الأفراد استجابةً للطلب القوي.

. اقتراح بتوزيع أرباح نقدية بـ 256 مليون درهم.

. 10.48 مليارات درهم القيمة الإجمالية لعوائد جمعها السوق عبر 3 اكتتابات.