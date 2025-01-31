«دي بي ورلد» تدرج سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت «بورصة ناسداك دبي»، بإدراج أول سندات من الفئة الزرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 100 مليون دولار، صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج المجموعة للسندات متوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.250%.

وذكرت البورصة، في بيان، أنه تمّ تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية، ويمثل ذلك أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يعكس الالتزام القوي والمتزايد في المنطقة بالتمويل المستدام، حيث ستخصص عائدات الإصدار لتمويل مشروعات حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه، وستخصص مجموعة موانئ دبي العالمية، عائدات إصدار السندات الزرقاء لتمويل المشروعات المستدامة، بما في ذلك مشروعات النقل البحري، وتحسين البنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، والمبادرات الإيجابية لحماية الطبيعة والمياه.

وتشمل إصدارات «ناسداك دبي» المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، والآن أول سندات من الفئة الزرقاء.

وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية لإدراجات أدوات الدين في «ناسداك دبي» 137 مليار دولار أميركي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب كل من رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزامنا تعزيز النموّ الاقتصادي بالتوازي مع حماية النظم البيئية البحرية التي تعدّ حيوية لتدفق حركة التجارة العالمية ولمستقبل الأجيال المقبلة». وأضاف: «يمثل إدراج أول سنداتنا الزرقاء خطوة متقدمة في رحلة مجموعة موانئ دبي العالمية نحو تعزيز النموّ المستدام والابتكار في سلسلة التوريد العالمية».

من جهته، قال الفهيم: «ستظل (ناسداك دبي) ملتزمة دعم المصدرين في مساعيهم لتمويل مشروعات مستدامة تسهم في تحقيق الازدهار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل».

بدوره، قال حامد علي: «يُعد هذا الإدراج إنجازاً مهماً في مشهد التمويل المستدام في المنطقة، وتشكل السندات الزرقاء خطوة سباقة من مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال السندات المبتكرة المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط».