كم هي نسبة كفاءة تسليم الحقائب في مطار دبي الدولي؟

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مطارات دبي أن نسبة كفاءة تسليم الحقائب في مطار دبي الدولي بلغ 99.45% وهو ما يفوق المعدل العالمي، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 81.2 مليون حقيبة سفر على مدار العام 2024.

واستقبل مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم مع 92.3 مليون مسافر في عام 2024، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق عند 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

وعلى مدى العقد الماضي، استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 700 مليون مسافر على أكثر من 3.3 مليون رحلة جوية.

ومنذ عام 2014، تصدر مطار دبي الدولي تصنيفات مجلس المطارات الدولي باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم.