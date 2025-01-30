23 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 2024

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة، بلغت 27.1 مليار درهم، لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 15%، مقارنة بعام 2023، فيما نما صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024، ليتخطى حاجز 44 مليار درهم، حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في الخدمات المصرفية الرقمية، وشبكة الفروع، قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.

ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30%، نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

وحقق مزيج الودائع نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن «أرباح البنك، قبل الضريبة، ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة».

وأضاف أن «القروض في المملكة العربية السعودية حققت، خلال العام الماضي، نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص».

وتابع سموه: «تمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنوّع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وخارجها».

وتوقع سموه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسة، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، مؤكداً استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سموه: «في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في عام 2024، نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية، والتوسع الإقليمي الذي أسهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات».

وأضاف: «يتم حالياً تسجيل 98% من عملائنا الجدد في البنك رقمياً، وتنطوي عروض خدماتنا المصرفية الخاصة والمميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة في السوق، وهي متاحة لعدد متزايد من عملائنا من أصحاب الثروات».

وأشار القاسم إلى أن جميع وحدات الأعمال حققت أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات، التي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، موضحاً أن حصة القطاع الخاص من هذه القروض تشكل نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائيين، نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسة، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».

وأضاف: «أسهمت منصة الثروات الرقمية المحسنة لدينا، في نمو الأصول المُدارة إلى أكثر من 44 مليار دولار، حيث ارتفعت معاملات الثروات الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024».

أحمد بن سعيد:

. أرباح البنك، قبل الضريبة، ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 27.1 مليار درهم، نتيجة تمكّن «المجموعة» من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمالها.

. 82 مليار درهم نمواً في مزيج الودائع خلال 2024، مع زيادة 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

. إجمالي دخل البنك تخطى حاجز 44 مليار درهم في العام الماضي.