«دناتا» تمدّد شراكتها مع «الملكية الأردنية»

أعلنت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن تمديد شراكتها مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في عمّان، حيث ستواصل «دناتا» الإشراف على عمليات الشركة الأردنية لتموين الطائرات، بموجب عقد طويل الأمد.

وذكرت «دناتا» في بيان، أمس، أن تمديد الشراكة سيضمن استمرار الاستقرار والتميز التشغيلي والخدمات ذات المستوى العالمي لعملاء الشركة الأردنية لتموين الطائرات البالغ عددهم 34 عميلاً، فيما ستواصل الشركة العمل تحت العلامة التجارية المشتركة بين «دناتا» والخطوط الجوية الملكية الأردنية، كما اتفقت «دناتا» على تمديد عقد خدمات التموين على متن الطائرة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لمدة 10 سنوات أخرى، حيث سيقدم طهاة «دناتا» أكثر من أربعة ملايين وجبة، ما يسهم في توفير تجربة متميزة على متن رحلات الناقلة البالغ عددها 17 ألف رحلة سنوياً.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» لخدمات التموين والتجزئة في الأردن، دانا كمال عدوان: «نفخر بتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وتعزيز التعاون المبني على الثقة والتركيز المشترك على التميز في تقديم الخدمات».

وأضافت: «سنواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية وتطوير المنتجات مع شركائنا».