«مدينة إكسبو دبي» تطلق مساكن «الواحة» الفاخرة

أعلنت «مدينة إكسبو دبي»، أمس، إطلاق مشروع الواحة للمساكن الفاخرة، الذي يضم مجموعة حصرية من 280 شقة، ضمن عملية إعادة تصميم أجنحة معرض «إكسبو 2020» الدولية لتتحول إلى منازل فارهة فريدة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الوحدات، المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتَي نوم، توفر بيئة معيشية تقع وسط ساحات هادئة، وعلى بُعد خطوات قليلة من مجتمع الأعمال المزدهر والمناطق المميّزة في المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب: «(مشروع الواحة) ذو الوحدات الحصرية المحدودة علامة فارقة بارزة في تطوير مخططنا الرئيس، حيث يضم المشروع وحدات سكنية تمثّل تحفاً فنية تعتمد على فلسفة التصميم التحويلي الذي يجسّد وعد (إكسبو 2020) بإنشاء مجتمع متكامل يركز على تقديم أجود الخدمات للسكان، ويضع معايير مبتكرة للحياة الحضرية المستدامة».

وأضاف: «تقدم هذه المنازل الحديثة نمط حياة فاخراً داخل مجتمع حصري، إذ توفر كل وحدة مساحة معيشة مصممة بعناية مع أسقف عالية وتشطيبات عالية الجودة ومداخل خاصة بجانب سهولة الوصول إلى مساحات خضراء هادئة».

وأشار إلى أن «هذه المساكن تتمتع بهدوء المنازل الفاخرة في قلب مدينة عصرية نابضة بالحياة وسط توفر كل الاحتياجات ووسائل الراحة، على بعد خطوات قليلة من مواقف السيارات المخصصة تحت الأرض، ونحن فخورون للغاية بإطلاق هذا المشروع الجديد الذي يعزز مسيرة تطور مدينتنا لتصبح قلب مستقبل دبي».

وبموجب المخطط الأساسي الذي تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي، ستتوسع «مدينة إكسبو دبي» تدريجياً لتغطي مساحة إجمالية قدرها 3.5 كيلومترات مربعة، وتستقبل في نهاية المطاف 35 ألف قاطن و40 ألف موظف في الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لها.

ويوفر النمو التدريجي للمدينة فرصاً للشركات والمستثمرين والمقيمين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من موقعها المتميّز وما تتيحه من إمكانات النمو المستقبلي.