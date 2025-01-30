6 أسهم تستحوذ على 83.8% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي:«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«سالك»، وشركة «أرامكس»، على نسبة 83.8% من سيولة سوق دبي المالي، بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات سوق دبي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 647.17 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في السوق ككل إلى نحو 771.97 مليون درهم. وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 224.117 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.15%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 153.39 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 9.29%، ثم سهم «إعمار للتطوير» بنحو 146.41 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.9%.

واستقطب سهم «دبي الإسلامي» سيولة بنحو 69.32 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.15%، تلاه سهم «سالك» بنحو 29.07 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.02%، ثم سهم «أرامكس» الذي جذب سيولة بنحو 24.86 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.36%.