انتقال ثروات بتريليون دولار في المنطقة بحلول 2030

أطلق مركز «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة «جوليوس بير» السويسرية العالمية لإدارة الثروات، ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة بتطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، تقريراً يوضح تأثير التكنولوجيا في عملية انتقال الثروات، لاسيما في الشرق الأوسط.

وتناول التقرير تعقيدات التعاقب في وقت تقف فيه المنطقة على أعتاب انتقال تاريخي لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) إلى الجيل التالي بحلول عام 2030، حيث يشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدوا نمواً لأصولهم بنسبة 20%، لتصل قيمتها إلى 700 مليار دولار (2.57 تريليون درهم) منذ عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية، و«بلوك تشين» والترميز، توفر طرقاً واعدة لتحسين الشفافية، وضمان عمليات انتقال آمنة وفعّالة للأصول.

ورغم توافر هذه التقنيات الجديدة، أشار التقرير إلى أن 24% فقط من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لديهم حالياً خطط واضحة لعملية نقل الثروة والتعاقب، فيما تعتقد نسبة 53% من العائلات أن الأمر معقد للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً لجمع وتسجيل وتخطيط آلية تخصيص الأصول بين العائلات الكبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب»، محمد البلوشي: «مقبلون على عملية انتقال هائلة للثروات عبر الأجيال في منطقة الشرق الأوسط في عصر يتزايد فيه تعقيد محافظ الثروات، مدفوعةً بفئات الأصول الآخذة في الاتساع والرغبة في الاستثمار في الأصول الرقمية». وأضاف: «يعدّ هذا التقرير ثمرة تعاوننا مع (جوليوس بير) و(يوروكلير)، ويهدف إلى الاستفادة من نقطة التحول هذه لتحقيق تغيير إيجابي في إطار تعزيز التعاقب السلس للثروة عبر الأجيال».

وأوضح البلوشي: «يتركز هدفنا على توظيف التقنيات الرقمية الناشئة لاغتنام الفرص المقبلة، وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط باعتبارها الجهة المتبنية أفضل الممارسات في مجال تعاقب ونقل الثروات بين الأجيال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جوليوس بير» (الشرق الأوسط) المحدودة، علي رضا ولي زاده: «تشهد عملية نقل الثروات بين الأجيال زخماً كبيراً في دولة الإمارات والشرق الأوسط عموماً».

وأضاف: «نتيجة لعملنا عن كثب مع الأجيال الحالية والمستقبلية، بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى مراعاة المشهد المتطور لانتشار الأصول الرقمية».

بدورها، قالت الرئيس العالمي لاستراتيجية المنتجات والابتكار في «يوروكلير»، إيزابيل ديلورم: «يسرنا أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي عبر (إنوفيشن هب) و(جوليوس بير) في إعداد هذا التقرير، لتوضيح المشهد المتطور لنقل الثروات وإمكاناته التحولية، حيث أثمر هذا التعاون وضع دليل شامل لمواجهة التحديات الإقليمية الفريدة».