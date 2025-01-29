1.87 مليار درهم مبيعات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.51 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة 1.87 مليار درهم نتجت عن 593 صفقة.

وبحسب رصد، أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تصدرت منطقة «وداي الصفا 1» المبيعات بقيمة 61.1 مليون درهم من خلال 28 صفقة، تلتها منطقة «برج خليفة» بنحو 50.33 مليون درهم بعد إجراء سبع صفقات، ثم «دبي لاند ريزدنيس» بنحو 36.84 مليون درهم نتجت عن 45 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 513.7 مليون درهم، فيما وصلت الهبات إلى نحو 127.06 مليون درهم.