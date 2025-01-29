«وكالات» تنصح بالتخطيط المبكر للسفر مع تزامن عطلتَي «الفطر» و«الربيع»

قال مسؤولو وكالات سفر إن تزامن عطلتَي الربيع المدرسية مع إجازة عيد الفطر، في نهاية مارس المقبل، سيرفع الطلب على تذاكر الطيران إلى مستويات قياسية بالنسبة للرحلات من السوق الإماراتية وإليها، ما سينعكس على ارتفاع كبير في الأسعار، بما في ذلك الوجهات العربية الأكثر طلباً، وشددوا لـ«الإمارات اليوم» على أهمية التخطيط مبكراً للسفر، والحجز المسبق للتذاكر لتفادي الزيادات السعرية المرتقبة.

وأظهرت مؤشرات السفر على مواقع شبيكة، ارتفاعات ملحوظة لأسعار التذاكر منذ الآن بالنسبة للرحلات الجوية من دولة الإمارات وإليها خلال الأسبوع الأخير من مارس المقبل، إلى مختلف الوجهات.

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن أسعار تذاكر الطيران بدأت الارتفاع تدريجياً بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع إجازة عيد الفطر وعطلة الربيع المدرسية، لافتاً إلى أن معدل الطلب أكبر من مستوياته مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح دياب أن الطلب الكبير على السفر يبدأ في الأسبوع الأخير من مارس وحتى منتصف أبريل المقبلين، مشيراً إلى أن الأسعار أعلى من مستوياتها مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى تزامن العطلتين، ورغبة الكثيرين بالسفر خلال هذه الفترة، سواء بغرض زيارة الأهل والأقارب أو لقضاء عطلات في وجهات سياحية.

وبيّن أن الطلب الكبير يتركز في وجهات مصر، والأردن، ولبنان، وغيرها من محطات عربية، إلى جانب وجهات سياحية قريبة نسبياً في شرق أوروبا وجنوب آسيا، لافتاً إلى أن حجم الطلب سيفوق العرض، وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار، وشدد دياب على أهمية التخطيط المبكر للإجازات بالنسبة للراغبين بالسفر، خصوصاً خلال هذه العطلة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «سيشهد المسافرون خلال العام الجاري تزامناً بين عطلة عيد الفطر وإجازة الربيع المدرسية، ما يشكل فرصة للعائلات والأفراد للسفر»، مشيراً إلى أن هذا التزامن قد يشكل تحديات في إيجاد تذاكر بأسعار معقولة، لاسيما في ظل زيادة الطلب على الرحلات الجوية في هذه الفترة المزدحمة، وأضاف: «من هنا تأتي أهمية التخطيط المبكر للسفر».

وتابع منصور: «عند اللجوء إلى آلية الحجز المبكر، تكون لدى المتعاملين الراغبين بالسفر خيارات واسعة لاختيار الرحلات الجوية التي تناسب ميزانيتهم ومواعيد سفرهم، سواء كانت رحلات مباشرة أو متصلة، ما يساعدهم على تحقيق وفورات مالية كبيرة، حيث يتيح الحجز المسبق إمكانية اختيار أفضل الأوقات وأرخص الأسعار».

وأفاد بأنه في حال كان لدى المتعاملين مرونة في مواعيد السفر، فقد يتمكنون من العثور على تذاكر سفر بأسعار أقل، مع أهمية استخدام المواقع المتخصصة في مقارنة أسعار التذاكر.

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «إلى جانب الطلب على السفر إلى الوجهات الشعبية لدى سكان الدولة الذين يقبلون على زيارة أهاليهم وأقاربهم، تشهد الوجهات السياحية بدورها ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران مع زيادة معدلات الإقبال لقضاء عطلات سياحية، حيث يسعى العديد من العائلات والأفراد إلى الاستفادة من هذه الفترة التي تضم عطلتين للاحتفال بالعيد أو للقيام برحلات سياحية».

وأضاف العوضي أن ارتفاع الإقبال على السفر تترتب عليه زيادة واضحة في الطلب على الرحلات الجوية، ما يؤدي في معظم الأحيان إلى ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن شركات الطيران في الإمارات والمنطقة بشكل عام تشهد موسماً مزدحماً خلال هذه الفترة.

وأكد أنه على الرغم من الزيادات في أسعار التذاكر، فإن التخطيط المسبق واختيار العروض المناسبة يبقيان من أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تقليل تأثير هذا الارتفاع في المسافر، مبيناً أن الفوائد لا تقتصر على توفير المال فقط، بل تتيح للمسافر تجربة مريحة وأكثر تنظيماً.

. الطلب الكبير على السفر يبدأ في الأسبوع الأخير من مارس وحتى منتصف أبريل المقبلين.