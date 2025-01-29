6.1 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 2024

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للعام 2024، محققاً صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 6.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك عائداً قوياً على حقوق المساهمين وصل إلى 28%، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليارات درهم، ما يمثّل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليارات درهم صافي أرباح حققها المصرف في عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح بواقع 83 فلساً للسهم الواحد، لتصل إلى 3.03 مليارات درهم، أي ما يعادل 50% من صافي أرباح 2024.

وذكر المصرف، في بيان، أن الإيرادات شهدت، خلال العام الماضي، تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليارات درهم، مقارنة مع 9.3 مليارات درهم في عام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.

ونما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي، ليبلغ 6.6 مليارات درهم خلال عام 2024، مقارنة مع 6.1 مليارات درهم في عام 2023، مدفوعاً بقوة حجم الأعمال.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% خلال العام الماضي، ليبلغ 4.1 مليارات درهم مقارنة مع 3.2 مليارات درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء القوي والمستمر للإيرادات من الرسوم والعمولات والتي نمت بنسبة 12% من مبيعات مختلف المنتجات، بجانب نمو الدخل من الاستثمار بنسبة 39%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، ونما تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024، فيما سجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16%، لتبلغ 183 مليار درهم، مقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «واصلنا تحقيق إنجازات قوية خلال عام 2024، وسجلنا نتائج مالية قياسية جديدة، حيث وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 28%، وأحرزنا تقدماً لافتاً في مسيرتنا للتحول الرقمي، وسرّعنا وتيرة مبادرات الاستدامة».