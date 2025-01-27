84.8% من إجمالي القوى النسائية العاملة لدى «ديوا» إماراتيات

استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، في إطار الاحتفال بـ«اليوم الدولي للطاقة النظيفة»، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، فعاليتَي «حديث الطاقة المتجددة»، و«المرأة في الدبلوماسية»، اللتين نظمتهما وزارة التغيّر المناخي والبيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في وقت كشفت الهيئة أن النساء الإماراتيات يشكلن نسبة 84.83% من إجمالي القوى النسائية العاملة لديها.

وقالت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «في اليوم الدولي للطاقة النظيفة، علينا ألّا نحتفل فقط بالتقدم والفرص التي توفرها الطاقة النظيفة، بل نجدد التزامنا الجماعي بالتحرك الفوري لتسريع مسار التحول العالمي لقطاع الطاقة، وضمان ألّا يتخلف أحد عن الركب، فذلك شرط أساسي لبناء مستقبل تسهم فيه الطاقة النظيفة بدفع التطور، وحماية كوكبنا للأجيال القادمة».

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تمثّل فعالية (حديث الطاقة المتجددة) منصة تفاعلية تجمع بين الممثلين الدائمين للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصنّاع القرار في المجتمع الدبلوماسي الإماراتي، والخبراء، لاستكشاف الفرص، وتبادل أفضل الممارسات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة كأساس لمستقبل مستدام، فيما تسلّط فعالية (المرأة في الدبلوماسية)، الضوء على الدور الريادي والمحوري للمرأة العاملة في السلك الدبلوماسي في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة تحديات تغيّر المناخ».

وأوضح الطاير: «بلغ عدد موظفات الهيئة 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 797 موظفة في القطاع الهندسي والفني، ويُعدّ الأكبر في الدولة، حيث تشكل النساء الإماراتيات نسبة 84.83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة».