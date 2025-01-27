مجلس سيدات أعمال أم القيوين ينظم ملتقى «حصاد مزارعنا»

نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين ملتقى «حصاد مزارعنا»، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين.

وأقيم الملتقى، أول من أمس، بالتعاون مع مدرسة أم القيوين الحلقتين الثانية والثالثة بنات، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ضمن المبادرات الداعمة للبرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته عبر تبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

وشملت فعاليات الملتقى معرضاً شاركت فيه المزارع المحلية لعرض منتجاتها الزراعية والحيوانية، بما في ذلك التمور، إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في تنسيق الحدائق والمعدات الزراعية، ومصانع إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، إضافة إلى مزارع بيع المواشي والطيور والدواجن.

وتفقّد الشيخ ماجد بن سعود المعلا أركان الملتقى، وزرع شتلة زراعية، واطلع على منتجات المزارع الوطنية والمشاريع الزراعية المنزلية، كما استمع إلى شرح من المشاركين حول وسائل تطوير القطاع الزراعي، وتقنيات الري والبستنة، إلى جانب مشاركات الطلبة.

من جانبها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عائشة راشد ليتيم، أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية مجلس سيدات أعمال أم القيوين لدعم المبادرات والبرامج الوطنية، مشيرة إلى أن الملتقى يمثّل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الزراعي بين مختلف الفئات، خصوصاً طلبة المدارس.