«إينوك»: 22% انخفاضاً في استهلاك الطاقة

أكدت مجموعة إينوك أن اليوم الدولي للطاقة النظيفة يسلط الضوء على أهمية دور الابتكار والتعاون والالتزام بتعزيز حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «سنواصل وضع الاستدامة في صلب عملياتنا وإعادة تصور مستقبل الطاقة، وتوفير حلول جديدة للأجيال القادمة»، لافتاً إلى أن مبادرات المجموعة أسهمت في خفض استهلاكنا للطاقة بأكثر من 22% منذ عام 2014، ما أدى إلى خفض 593 ألفاً و221 طناً من ثاني أكسيد الكربون.