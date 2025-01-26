آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل مستدام للطاقة

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام للطاقة، والإسهام بشكل فاعل في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً.

وقالت الضحاك، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة، الذي يصادف 26 يناير كل عام، إن «هذا اليوم يمثّل فرصة مهمة لاستكشاف دور الطاقة النظيفة في تحقيق الأهداف المناخية، من خلال التحول العادل والمنصف لقطاع الطاقة، وضمان أمن الطاقة الذي سيقود نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تفخر باحتضانها ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية المزوّدة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة الذي سيوفر 1 غيغاواط يومياً على مدار الساعة، إلى جانب محطات براكة النووية التي توفر نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مشيرة إلى أن تلك المشروعات الرائدة تؤكد التزام الدولة وسعيها إلى تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضافت أن «الجميع يدرك أن التحول إلى الطاقة النظيفة يتطلب تضافر الجهود العالمية»، لافتة إلى مشاركة الإمارات باستمرار في الشراكات الدولية الرامية إلى تبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار ودعم الدول النامية في سعيها إلى إيجاد حلول مستدامة للطاقة.

وأعادت الضحاك تأكيد التزام الإمارات - في اليوم العالمي للطاقة النظيفة - بتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وبناء عالم جديد مدعوم بموارد نظيفة ومستدامة، لافتة إلى أن المشروعات الرائدة التي يتم تطويرها في الدولة، تشكّل نموذجاً يحتذى في هذا المجال لجميع دول العالم.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «اليوم العالمي للطاقة النظيفة فرصة لتسليط الضوء على أهمية زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة على مستوى العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي».

وأضاف الطاير: «في اليوم العالمي للطاقة النظيفة، نفتخر بالإنجازات التي تحققها دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، فقد مهدت رؤية القيادة الرشيدة الطريق لتحقيق إنجازات نوعية، عبر إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وتابع: «في دبي نواصل تنفيذ مشروعات ريادية تعزز مكانة دبي العالمية في مجال الاستدامة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأشار إلى أنه من أبرز المشروعات التي ننفّذها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2860 ميغاواط، والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات مبتكرة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: «نواصل دعم الابتكار في مجال تخزين الطاقة، إضافة إلى البحوث والتطوير في مختلف مجالات عملنا، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً وعالمياً، لتوفير حلول مستدامة تسهم في الوصول بدبي لأن تكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، وتسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة».

. المشروعات الرائدة بالدولة تشكّل نموذجاً يحتذى في هذا المجال لجميع دول العالم.