القرقاوي يلتقي وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية

التقى وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وجدد القرقاوي، خلال اللقاء، التأكيد على الموقف الثابت لدولة الإمارات في دعم استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كل الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.