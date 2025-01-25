44.2 مليار درهم مبيعات عقارية في دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى تعاملات أمس، أكثر من 44.25 مليار درهم، منها مبيعات بنحو 33.99 مليار درهم بعد تنفيذ 10.71 آلاف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «مدينة المطار» تصدرت المناطق من حيث المبيعات بقيمة 2.24 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 167 صفقة، تلتها منطقة «نخلة جبل علي» بنحو 2.06 مليار درهم بعد تنفيذ 94 صفقة.

ووفقاً للبيانات بلغت قيمة الرهونات 8.26 مليارات درهم، فيما سجلت الهبات نحو ملياري درهم.