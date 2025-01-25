«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد أول فبراير

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت وبغداد بدءاً من الأول من فبراير المقبل.

وذكرت الناقلة في بيان، أنها ستشغل رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها «بوينغ 777» بتقسيم الدرجات الثلاث، ما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، ويعزز المزيد من الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي، ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة.

كما أعلنت الناقلة إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت عبر الرحلة الصباحية «ئي كيه 957»، و«ئي كيه 958»، بدءاً من الأول من أبريل 2025، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة «بوينغ 777».

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه بدءاً من أول فبراير 2025، ستقلع رحلتها رقم «ئي كيه 953» من دبي في الساعة 11:30 لتصل إلى بيروت الساعة 14:00، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 954» من بيروت الساعة 15:30 لتصل إلى دبي الساعة 21:20، بينما تنطلق الرحلة اليومية الثانية «ئي كيه 957» في الساعة 07:30، لتصل إلى بيروت في الساعة 10:30، وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 958» من بيروت الساعة 12:05، لتصل إلى دبي الساعة 16:55.

كما ستشغل الناقلة طائرة «بوينغ 777» لرحلتها اليومية إلى بغداد، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 941» من دبي الساعة 08:05 لتصل إلى بغداد الساعة 09:50، وذلك أيام الأحد والإثنين والأربعاء، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 942» من بغداد الساعة 11:25 لتصل إلى دبي الساعة 14:35. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، ستغادر الرحلة «ئي كيه 943» من دبي الساعة 13:00 لتصل إلى بغداد الساعة 14:25، وستقلع رحلة العودة «ئي كيه 944» من بغداد الساعة 15:55 لتصل إلى دبي الساعة 19:10.