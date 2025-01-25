لطيفة بنت محمد: الإمارات من أكثر الدول نشاطاً في العمل الإنساني

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، ضمن فعاليات الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدورها الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشارت سموها خلال اللقاء إلى حرص دولة الإمارات على دعم المبادرات التنموية والإنسانية، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقالت سموها: «تُعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الإنساني والخيري، نحن نؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والازدهار في المجتمعات حول العالم».

وركّز الاجتماع على سبل التعاون لتعزيز المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دعم التعليم، وتمكين المرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مواجهة تحديات التغير المناخي. كما أكّدت سمو الشيخة لطيفة أهمية تفعيل الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود التنموية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أشاد شتاينر بدور دولة الإمارات في دعم القضايا الإنسانية والتنموية العالمية، مؤكداً أهمية التعاون مع الدول الرائدة مثل الإمارات لتنفيذ مشاريع تحقق أثراً إيجابياً طويل الأمد.

وقال إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمّن جهود الإمارات في دعم المجتمعات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز العمل الإنساني والخيري عالمياً. كما شدّد الطرفان على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية ودعم الحلول المستدامة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.