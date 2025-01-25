لطيفة بنت محمد: الإمارات ملتزمة بتطوير إطار عمل متقدم للملكية الفكرية

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» (WIPO)، دارين تانغ، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وركّز الاجتماع على تعزيز التعاون بين دولة الإمارات و«ويبو» لتطوير منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع كركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وأكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات بتطوير إطار عمل متقدم للملكية الفكرية، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لدعم طموحاتها في بناء منظومة مزدهرة للابتكار والإبداع.

وسلّطت سموها الضوء على الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارات في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار عبر مختلف القطاعات، مما عزّز مكانتها كمركز عالمي للمواهب والتكنولوجيا والثقافة.

وقالت سموها: «تُشكل الملكية الفكرية دعامة أساسية لدعم الابتكار، وتمكين المبدعين، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتدرك دولة الإمارات الأهمية البالغة لمنظومة ملكية فكرية قوية في بناء اقتصاد مستدام ومتطور، ومن خلال شراكتنا مع مؤسسات عالمية مثل (ويبو)، نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز نمو الصناعات الإبداعية وقطاعات الابتكار».

وجدّدت سموها، تأكيد التزام الإمارات بتعزيز الملكية الفكرية كعامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والتنافسية العالمية. وتابعت سموها: «تعكس شراكتنا مع (ويبو) التزام الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة داعمة يُحتفى فيها بالابتكار والإبداع، ويحميان وينموان»، مضيفة سموها: «نسعى للبناء على إنجازاتنا ووضع معايير عالمية جديدة لكيفية استثمار الملكية الفكرية لخدمة المجتمعات وتعزيز الاقتصادات».

من جهته، أشاد تانغ برؤية دولة الإمارات ونهجها الريادي في تسخير الملكية الفكرية كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي والثقافي.

وجدّد التزام «ويبو» بدعم الإمارات في تطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للملكية الفكرية، تتماشى مع طموحاتها التنموية. وأكّد أن هذه الاستراتيجية ستخلق بيئة ديناميكية تشجع الابتكار والإبداع، ما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية الشاملة.

وسلّط الاجتماع الضوء على الشراكة المثمرة بين الإمارات و«ويبو»، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة الملكية الفكرية بالدولة.

واستعرضت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع دارين تانغ، سبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة، مع ضمان ريادة الإمارات في الابتكار العالمي بمجال الملكية الفكرية.

وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وزيادة الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وتنفيذ سياسات تدعم المبتكرين والمبدعين وروّاد الأعمال. كما تم التأكيد على دور التعليم، وبناء القدرات في تعزيز فهم أعمق للملكية الفكرية داخل المجتمع الإماراتي المتنوّع.