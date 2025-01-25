«دبي الدولي» يواصل أداءه القوي ويتصدّر مطارات العالم

سجل مطار دبي الدولي، خلال يناير الجاري، نحو 5.3 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10.6 ملايين في الاتجاهين)، مقابل نحو خمسة ملايين مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، ليتربع بذلك على عرش مطارات العالم في السعة المقعدية الإجمالية بفارق كبير وصل إلى 440 ألف مقعد، مقارنة بنظيره الأميركي «مطار هارتسفيلد أتلانتا جاكسون الدولي» الذي حل ثانياً، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأفادت المؤسسة في تقرير تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، بأن مطار دبي الدولي احتفظ في يناير 2025 بمكانته كأكثر مطار دولي ازدحاماً في العالم بـ5.3 ملايين مقعد، بنسبة نمو تصل إلى نحو 5%، مقارنة بيناير 2024، كما يحتفظ المطار بمركزه كأكبر محور للنقل من حيث الرحلات الدولية.

وأضافت أن مطار دبي الدولي تفوق على «هارتسفيلد أتلانتا» خلال يناير 2025، ليصبح المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، مشيرة إلى أن المطار الأميركي جاء في المركز الثاني بعد دبي، مسجلاً نحو 4.85 ملايين مقعد.

وحلّ مطار طوكيو الدولي في اليابان في المركز الثالث بإجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً خلال يناير 2025، مسجلاً نحو 4.7 ملايين مقعد، تلاه مطار لندن البريطاني في المركز الرابع، مسجلاً 4.3 ملايين مقعد، ومطار قوانغتشو باييون الصيني في المركز الخامس، مسجلاً 4.2 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي تحقيق مكاسب قوية مقارنة بنظرائه من محاور النقل الجوي الأخرى، إذ تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في المطار حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين)، لثمانية أشهر خلال عام 2024، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق.

وبحسب البيانات، فقد وصل إجمالي السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال عام 2024 ككل، إلى أكثر من 60 مليون مقعد مجدول (120 مليون مقعد في الاتجاهين).

واستقبل المطار 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة بلغت 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما حقق أداء قوياً في الربع الثالث من العام الماضي، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر.