«ديوا» تبحث التعاون مع أوكلاهوما الأميركية

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية، كيفن ستيت، خلال زيارة ركزت على تعزيز الشراكات العالمية لتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة. وتناولت المحادثات إمكانية التعاون بين الهيئة وأوكلاهوما، بهدف تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية.

وتحدث الطاير عن رؤية دبي للاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والحلول المبتكرة الرائدة لمستقبل مستدام، من خلال أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للاقتصاد الأخضر.