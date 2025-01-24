مكاسب «دبي المالي» تتجاوز 3 مليارات درهم

أنهى سوق دبي المالي جلسة تعاملات أمس على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.34% أو 17.73 نقطة، مغلقاً عند 5248.56 نقطة، حيث عزز السوق مكاسبه بنحو 3.094 مليارات درهم، بدعم من تفاؤل المستثمرين والتوقعات الإيجابية تجاه نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، والقطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من 909.886 مليارات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 912.98 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

واستقطب سوق دبي المالي سيولة بلغت نحو 660.719 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم قطاعَي العقار والبنوك، بعد تداول 228.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.3 ألف صفقة.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.5% عند 13.5 درهماً، متصدراً الأسهم الأكثر نشاطاً، بتداولات بلغت 248.236 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» الذي ارتفع بنسبة 2.016%، ليصل إلى 7.59 دراهم، مع تحقيق سيولة قيمتها 72.51 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.13% ليصل إلى 22.45 درهماً، مع تسجيل سيولة بلغت 44.214 مليون درهم، بينما وصل سهم «إمباور» إلى 1.73 درهم، بسيولة بلغت 32.814 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.09% إلى مستوى 9542.87 نقطة، بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 794.309 مليار درهم.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، بسيولة بلغت 163.13 مليون درهم، مستقراً عند 401.9 درهم.

. 660.7 مليار درهم سيولة استقطبها سوق دبي.