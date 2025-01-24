مسنّون مقيمون يشكون ارتفاع أسعار التأمين الصحي

اشتكى مسنون ومتقاعدون غير مواطنين من ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي وزيادة كلفتها، لاسيما إذا كانت هناك أمراض مزمنة أو حاجة إلى إجراء عمليات جراحية.

وذكر أصحاب شكاوى لـ«الإمارات اليوم»، فضّلوا عدم نشر أسمائهم، أن بعض شركات التأمين تطلب مبالغ كبيرة تبدأ من 11 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم في حال وجود عمليات جراحية كبيرة، مطالبين الشركات بضرورة مراعاة ظروفهم وإمكاناتهم المادية التي لا تسمح بتحمل كلفة العلاج.

من جهته، قال رئيس لجنة التأمين الصحي في اتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، إن شركات التأمين توفر تغطيات تأمينية متنوعة حسب ما يتم الاتفاق عليه، سواء مع جهة العمل أو مع الشخص نفسه إذا كان في سنّ التقاعد بالنسبة لغير المواطنين، مشيراً إلى أن التغطيات التأمينية الأساسية مناسبة للمتقاعدين من ذوي الإمكانات المادية المحدودة.

وأضاف جابر لـ«الإمارات اليوم» أن التأمين الصحي إلزامي في جميع إمارات الدولة، موضحاً أنه عادة ما يتم التسعير بناء على عُمر المؤمَّن له، وهذا معمول به في كل دول العالم.

وبيّن أن «شركات التأمين تنظر إلى حالة الشخص المرضية قبل أن تقرر السعر، وتطلب إجابته عن أسئلة محددة توضح وضعه الصحي، وأحياناً تطلب تقارير طبية مفصلة من الجهة التي يُعالج لديها، وغيرها من الأمور التي تتم دراستها، وبناء على نتائجها تضع كل شركة تأمين السعر الذي يضمن توفير تغطيات معقولة».

ولفت إلى أن بطاقات التأمين الصحي متنوعة، وتشمل اختيارات كثيرة حسب ما يرغب فيه المؤمن له، بمعنى أن التغطيات الأساسية إلزامية بموجب القانون، لكن البعض يرغب في إضافة مزايا معينة تكون كلفتها أعلى.

ونصح جابر كبار السن، ممن لديهم ظروف مادية لا تناسب التغطيات والمزايا الكبيرة، بأن يكتفوا بالتغطيات الأساسية كونها تضمن الأشياء الضرورية، إلى جانب أن بوسعهم العلاج في العيادات والمراكز الطبية التي لا تكلف كثيراً، مقارنة بالمستشفيات الكبيرة.

وأوضح: «الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، تكون لديهم أمراض مزمنة غالباً، واستهلاكهم للأدوية مرتفع، مقارنة بمن هم أصغر سناً، فمن اعتاد أن يستهلك أدوية بكلفة 1000 درهم على سبيل المثال وهو في الثلاثينات من عمره، فإنه سيستهلك أدوية بـ5000 درهم عند تجاوز 65 عاماً، وهذه أمور تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر التأمين الصحي».

وقال جابر إن «الجهات التنظيمية ممثلة في هيئات الصحة عززت المزايا الصحية للمؤمَّن لهم، وباتت تغطيات مثل زراعة الأعضاء إجبارية وأساسية، ما يؤكد أن بطاقة التأمين الصحي التي توفر التغطيات الأساسية تشمل مزايا كثيرة لكبار السن والمتقاعدين يمكن الاكتفاء بها».

وتابع: «يجب أن يدرك المؤمَّن لهم أن التأمين الصحي للضرورة، حتى يضمنوا التجديد بسهولة من قِبل الشركات، وألا تكون هناك مبالغة في المراجعات الطبية من دون داعٍ».