دبي تتصدر وجهات العالم في الإشغال الفندقي خلال ديسمبر 2024

تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال ديسمبر 2024، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 80.2%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وبحسب بيانات للشركة عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال ديسمبر 2024، وصل إلى ذروته ليلة 31 ديسمبر (رأس السنة الميلادية) بنسبة بلغت نحو 93%، فيما سجل الأسبوع الثاني من ديسمبر مستويات إشغال تخطت 84%، أما الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، فحقق مستويات إشغال تخطت 85%.

وشهدت دبي زخماً كبيراً في الطلب خلال ديسمبر 2024، بالتزامن مع موسم الإجازات والأعياد ومناسبة رأس السنة الميلادية، حيث ذكرت مجموعة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق، ومقرها الولايات المتحدة، لـ«الإمارات اليوم» أن أداء الفنادق في دبي تخطى أداء أبرز الوجهات السياحية في العالم.

يذكر أن عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية نوفمبر 2024 بلغ أكثر من 153 ألفاً و390 غرفة فندقية ضمن 828 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألفاً و685 غرفة فندقية ضمن 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023، في وقت توفر فيه دبي آلاف وحدات «بيوت العطلات».