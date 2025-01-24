سماعة رأس لاسلكية عازلة للضوضاء

كشفت شركة «تويفل» الألمانية عن سماعة رأس لاسلكية جديدة بسعر يبلغ نحو 230 يورو.

وذكرت الشركة أن السماعة «Real Blue NC 3» من نوع «Over Ear» تتمتع بالكثير من التحسينات، منها تقنية عزل الضوضاء النشط «ANC» الهجينة والمتوائمة، لكي يتم كتم الضوضاء بشكل أكثر فاعلية بضغطة زر.

وأوضحت أنه عند الضغط على الزر مرة أخرى، يتم التحويل إلى وضع الشفافية لإدراك البيئة المحيطة، وتظهر أهمية هذا الوضع عند السير في حركة المرور، وعند الضغط مرتين على زر «ANC» فإنه يتم تشغيل وضع المحادثة، حيث يتم تضخيم الضوضاء المحيطة، ويستمر تشغيل «الميديا» على الحد الأدنى من شدة الصوت، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات «HD» خطية قياس 40 ملليمتراً، مع غرفة خلفية مزودة بتهوية لضمان توفير صوت فائق النقاء، وتتم عملية نقل الصوت عن طريق تقنية «البلوتوث 5.3» مع دعم وظيفة الاتصال بجهازين في الوقت نفسه، وبنطاق تغطية يصل إلى 20 متراً.