تشهد الأسواق المحلية والعالمية مظاهر تنافسية واسعة في طرح الروبوتات الخاصة بالخدمات المنزلية، لاسيما تلك المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأسهمت زيادة إطلاق شركات تقنية عدة لروبوتات المساعدة المنزلية، في رفع حدة المنافسة السعرية بالأسواق، وطرح المزيد من العروض على الروبوتات.

وأصبحت روبوتات المساعدة المنزلية أكثر قابلية بالنسبة للمستهلكين مع تعدد استخداماتها، خصوصاً مع تراجع أسعار بعضها في الأسواق المحلية بأسعار تبدأ من نحو 500 درهم للأجهزة الصغيرة الحجم مقارنة بفترات سابقة، كانت تراوح فيها أسعار تلك الأجهزة بحسب موديلاتها بين 950 درهماً و1300 درهم.

وأتاح إطلاق روبوتات جديدة للمساعدة المنزلية آفاقاً أكثر ابتكاراً للخدمات التي تقدمها تلك الروبوتات، خصوصاً مع ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات للدخول إلى الأسواق المحلية لمواكبة نمو الطلب على الروبوتات.

وتتوافر في أسواق الدولة روبوتات للخدمات المنزلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تعمل بتقنيات استشعار ثلاثية الأبعاد، وكاميرا ذكية تمكنها من معرفة مساحة الغرف ونوعية مكوناتها لإتمام عمليات التنظيف الذاتي المطلوب منها، مع القدرة على تحديد المعوقات أثناء سير الروبوت لإنجاز العمل، حيث تبدأ أسعار هذه الأجهزة في الأسواق المحلية بنحو 1850 درهماً.

وترتكز الوظائف الأكثر شيوعاً لروبوتات الخدمة أو المساعدة المنزلية في إجراء عمليات التنظيف والمسح الذاتي لغرف المنزل، حيث تعد الأشكال الأسطوانية الأكثر انتشاراً لتلك الأجهزة، فيما أتاح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بالروبوتات في زيادة تنوع أشكالها، كما أسهم في زيادة الوظائف القادرة على تنفيذها.

وتتمتع روبوتات الخدمة المنزلية المطروحة حالياً بقدرات تمكنها من إدراك المواقع التي تحتاج للتنظيف والتوجه إليها مباشرة، مع معرفتها نوعية التنظيف المطلوبة، سواء المسح بسوائل التنظيف أو شفط الأتربة.

كما تتوافر روبوتات بقدرات أعلى، وبأحجام أكبر تمكنها من التقاط الأشياء المبعثرة في أرض الغرفة أو القدرة على نقل والمشروبات والأطعمة أو أي أشياء أخرى عبر توجيهها عن بعد من غرفة إلى أخرى.

ووفر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في روبوتات الخدمة المنزلية، القدرة على فهم البيئة المحيطة بتلك الأجهزة، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات التي تجمعها عبر أنظمة التعلم الآلي، ما زاد بدوره من الوظائف والخدمات التي يمكن أن تقديمها الروبوتات المنزلية من مجرد عمليات التنظيف الروتينية البسيطة إلى إجراء مهام أكثر تقدماً بالخدمات المنزلية بمفاهيم أكثر شمولية.

وأتاح التوسع في طرح أجهزة روبوتات المساعدة المنزلية أسعاراً تنافسية لبعض «الموديلات»، لكن في المقابل أسهم ذلك التوسع بإطلاق منتجات بأسعار مرتفعة تتجاوز 54 ألف درهم لبعض الروبوتات، خصوصاً تلك الخاصة بالمساعدة والتنظيف في المؤسسات التجارية الكبيرة.

إلى ذلك، اعتبر خبير التقنية، ورئيس مؤسسة «زوهو» الدولية للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام، أن التوسع بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بالروبوتات، أتاح مجالات أكثر توسعاً في استخدام تلك الأجهزة بمهام أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مستمرة في تغيير قواعد عمل العديد من القطاعات التقنية في مختلف المجالات، لتتيح قدرات كانت مستبعدة من قبل المستخدمين في فترات سابقة.

من جهته، قال المسؤول في شركة «ألتيريكس» التقنية، تومي روس، إن مهندسي الذكاء الاصطناعي يعملون على تحويل نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية إلى أنظمة ذكاء متطورة بالكامل، ومصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لمستخدميها، مشيراً إلى مجال الابتكار الكبير ضمن هذه الفئة، خصوصاً أنها هي التي تحدد مدى استفادة الأفراد والشركات بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي حالياً.

. أسعار «روبوتات» المساعدة المنزلية تبدأ من 500 درهم للأجهزة صغيرة الحجم.