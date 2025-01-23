لطيفة بنت محمد تبحث ورئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش تعزيز العلاقات الثنائية

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، برئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش، البروفيسور محمد يونس، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، في اجتماع ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلادش الشعبية، واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الدولية ودعم مساعي التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، أكدت سمو الشيخة لطيفة على أهمية العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين الإمارات وبنغلادش، مشيرة إلى حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بنغلادش بما يخدم تطلعات البلدين. وقالت سموها: "تحرص دولة الإمارات بأهمية بناء جسور التعاون مع جمهورية بنغلادش في مختلف المجالات، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الروابط القائمة ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين."

- دعم مشاريع التنمية المستدامة

وركز الاجتماع على بحث سبل التعاون لدعم التنمية المستدامة في بنغلادش، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات. وأكدت سمو الشيخة لطيفة على التزام دولة الإمارات بتبادل الخبرات والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات فرصة كبيرة لدعم خطط بنغلادش التنموية ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة لكلا البلدين."

- تعزيز التبادل التجاري والاستثماري

تناول الاجتماع أيضاً الفرص الاقتصادية المتاحة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأكدت سمو الشيخة لطيفة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بنغلادش من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات طويلة الأمد، مضيفة: "نرى في بنغلادش شريكاً اقتصادياً واعداً، ونتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التقدم

والازدهار للبلدين."