«البيئة»: أسواق الدولة خالية من الـ «ببروني» الملوث

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك في متابعة للتحذير الصادر بشأن حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا الليستريا مونوسيتوجينيس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن نتائج عمليات التقصي والتفتيش أظهرت أن المنشأة المعنية اتخذت التدابير الوقائية المطلوبة لضمان صحة وسلامة الغذاء المتداول، كما تبين أن المنتجات المتداولة في الأسواق سليمة ومطابقة تماماً للمتطلبات والاشتراطات الصحية، وأكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية، وضمان حماية صحة المواطنين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.