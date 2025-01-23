4 دول تستفيد من «مبادرات محمد بن راشد» لمواجهة سوء تغذية الأطفال

بحث الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد بن عبدالله القرقاوي، مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والنتائج التي تحققت بعد مرور عام على تعهد مؤسسة المبادرات بتقديم نحو 30 مليون درهم (8.1 ملايين دولار) مساهمة في صندوق تغذية الطفل (CNF) الذي تديره «اليونيسف».

جاء ذلك خلال مشاركة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويعد صندوق تغذية الطفل آلية تمويل جديدة صُممت لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج والمساعدات الموجهة لإنهاء ظاهرة هزال الأطفال، حيث سيمكن هذا التبرع صندوق تغذية الطفل من توفير مكمّلات غذائية أساسية ووجبات علاجية لأكثر من 371 ألف طفل وامرأة حتى نهاية عام 2027، وهو ما ينسجم مع أهداف مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مكافحة الجوع وسوء التغذية، ومساعدة الفئات الأقل حظاً حول العالم.

وجرى خلال اللقاء تأكيد التزام مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«اليونيسف» بمعالجة أزمات تغذية الأطفال حول العالم، إضافة إلى استعراض خطط المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد» مع «اليونيسف»، لاسيما في مرحلتها الأولى التي تدعم أربع دول هي: منغوليا وتنزانيا ومدغشقر وسريلانكا.

وقال القرقاوي: «يجسد تعاوننا مع (اليونيسف) رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في العالم، خصوصاً الأطفال وأسرهم، بما يضمن لهم شروط الحياة الكريمة، وهو ما يترجم الرسالة الإنسانية للمؤسسة المتمثلة في تسخير كل الموارد والإمكانات لإحداث تغيير إيجابي في واقع المجتمعات حول العالم».

وأضاف: «تأتي هذه الشراكة في وقت يعاني العديد من دول العالم أزمات اقتصادية ونزاعات وتغيرات مناخية تفرض تحديات متزايدة على الأطفال والنساء، لاسيما في المناطق المتأثرة بهذه النزاعات، ومن شأن العمل المشترك بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(اليونيسف)، أن يدعم الجهود التي تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام في حياة ملايين الأشخاص، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً، وتحسين جودة حياتها».

يشار إلى أن حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بلغ 1.8 مليار درهم في عام 2023، حيث استفاد من برامجها أكثر من 111 مليون مستفيد في 105 دول.

5 محاور رئيسة

تضم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عشرات المبادرات والمؤسسات، التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي ويحقق استدامته ويوسّع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم، ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

• 1.8 مليار درهم حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2023.

