«صحة أبوظبي» تدعو إلى توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي

شارك رئيس دائرة الصحة في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل الصحة: إعادة تصور مفهوم العافية من خلال التقنيات الذكية»، التي عُقدت في جناح دولة الإمارات ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بدافوس، حيث دعت «صحة أبوظبي» إلى توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي، والتعاون العالمي في قطاع الرعاية الصحية.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للتعاون العالمي في تعزيز نظم الرعاية الصحية العالمية، من خلال التكنولوجيا والابتكار المسؤول، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي وتسخير البيانات والتحول الرقمي لبناء نظم صحية أكثر استباقية، تتيح الرعاية الشخصية والخدمات الصحية المتقدمة لكل أفراد المجتمع.

وشارك في الجلسة وزير الصحة الإيطالي، البروفيسور أوراتسيو سكيلاتشي، ورئيس قطاع الصحة البشرية الدولية في شركة «إم إس دي»، سويسرا، جوزيف رومانيللي، والرئيس التنفيذي لشركة «تاكيدا»، اليابان، كريستوف ويبر.

وخلال حديثه، أشار المنصوري إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، مؤكداً أهمية إتاحة هذه البيانات بشكل عادل على المستوى العالمي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الحلول المبتكرة القائمة على تحليلها. وأوضح أن التقدم في الذكاء الاصطناعي لا يعني فقط ابتكار أدوات أكثر ذكاء وكفاءة لمعالجة البيانات، بل يعني أيضاً تحويل هذه المعرفة إلى تطبيقات ملموسة.

وأكد المنصوري التزام أبوظبي بتعزيز التعاون العالمي كركيزة أساسية لاستراتيجيتها الصحية، واستعرض الجهود المبذولة لتعاون منظومة الرعاية الصحية في الإمارة مع شركائها، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الأكاديمية، وقادة القطاع من حول العالم.