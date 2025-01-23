لطيفة بنت محمد: الثقافة قوة دافعة لبناء مجتمعات حيوية واقتصادات مستدامة

شاركت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الفعاليات الجماهيرية: مكاسب ضخمة»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وتناولت الجلسة الإمكانات الهائلة للاقتصاد الإبداعي، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة من قادة الأعمال وصنّاع القرار، ما أتاح فرصة غنية لتبادل الأفكار حول كيفية توظيف التجربة الاقتصادية أداةً للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت سموّها أن الثقافة هي القوة الدافعة لبناء مجتمعات حيوية واقتصادات مستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الاستثنائية لدبي، التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على الاستثمار في سعادة الإنسان ورفاهيته باعتباره أساس وهدف جميع الجهود التنموية.

كما تطرقت سموّها إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى دور السياسات الوطنية في تحقيق هذا التكامل، والنموذج الملهم للشراكات المستدامة، التي قدمتها الفعاليات الكبرى، مثل «إكسبو 2020 دبي» و«كوب 28»، والتي تُعدّ نموذجاً ملهماً للشراكات المستدامة، وعززت الابتكار مكوناً رئيساً لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة.

وسلّطت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الضوء على السياسات التكيفية التي تبنتها دبي لضمان المرونة والاستجابة للتغيرات العالمية، كما أشارت إلى استثمارات دبي في البنية التحتية الثقافية عالمية المستوى، والتي تُظهر التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتميّزت الجلسة، التي أدارتها المحررة التنفيذية الدولية لموقع «Business Insider»، سبريها سريفاستافا، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الفكر العالميين، الذين قدموا رؤى عميقة حول مختلف جوانب الاقتصاد الإبداعي، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «S4Capital»، مارتن سوريل، الذي يُعدّ أحد أبرز روّاد صناعة الإعلان والتسويق الرقمي على مستوى العالم، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «رالف لورين»، باتريس لوفيت، ورئيسة مجلس إدارة شركة «ديلويت العالمية» العاملة في مجال الخدمات المهنية، آنا ماركس.

كما استعرضت الجلسة كيف يمكن للفنون والثقافة أن تتحول من مجرد أدوات للترفيه إلى محركات اقتصادية ومجتمعية رئيسة، وناقش المشاركون كذلك أُطر السياسات والشراكات الفاعلة، التي تعزز تأثير اقتصاد التجربة، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما سلّطوا الضوء على كيفية تحويل الفعاليات الكبرى إلى فرص لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ استقرار المجتمعات.

نموذج دبي الفريد

أبرزت جلسة «الفعاليات الجماهيرية: مكاسب ضخمة»، نموذج دبي الفريد في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، وأكد المشاركون في الجلسة أن التجربة الاستثنائية التي قدمتها دبي، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتضمن دروساً عالمية ملهمة حول كيفية دمج الابتكار والقيادة لتحقيق التنمية الشاملة.

لطيفة بنت محمد:

. استثمارات دبي في البنية التحتية الثقافية عالمية المستوى، تُظهر التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.