«دبي للتحكيم الدولي» يطلق منصة رقمية لتسوية المنازعات

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، وشركة «Opus 2» العالمية، المتخصصة في البرمجيات القانونية وخدمات جلسات الاستماع، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورة لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها التي يقدمها المركز.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه من خلال التزام مشترك بتطوير تجربة تسوية المنازعات، سيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و«Opus 2» لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين.

وسيطلق المركز و«Opus 2» منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة، وتتيح ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين من خلال تعزيز تجربة المستخدم، مع ضمان قابلية التوسع وأعلى درجات الأمن السيبراني.

وستشمل المنصة وظائف رئيسة، مثل التقديم الإلكتروني، وهو نظام يُبسط بدء الإجراءات، ويمكّن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج، وتقديم المستندات، وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان، ومن الوظائف أيضاً تسجيل القضايا، حيث يتم يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني.

وقالت المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، جهاد كاظم: «هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة، ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم»، مضيفة: «هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في رحلتنا، وتؤكد التزامنا بالتميز».