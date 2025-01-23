وفرة المعروض وتنويع الاستيراد يدعمان التخفيضات على الخضراوات والفواكه

شهدت أسواق تجارة التجزئة، في الفترة الأخيرة، عروضاً تنافسية بين منافذ بيع، تضمنت تخفيضات موسعة على أصناف من الخضراوات والفواكه بنسب متباينة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية، استحواذ أصناف من الخضراوات المحلية على الحصة الكبرى من التخفيضات، مقارنة بالسلع المستوردة، فيما راوح متوسط التخفيضات المعروضة بين 15 و50%.

وفي وقت اعتبر مستهلكون التوسع في التخفيضات على الخضراوات والفواكه من المظاهر الإيجابية، كونها من السلع الأساسية للعائلات، أرجع مسؤولون في منافذ بيع لتجارة التجزئة التخفيضات الحالية إلى وفرة معروض الموسم المحلي، وسياسة تنويع الاستيراد من الأسواق الخارجية، وأكدوا أن زيادة التوريد من المزارع المحلية كانت لها تأثيرات إيجابية في استقرار الأسعار، ووفرة العروض الترويجية.

وتركز معظم التخفيضات في أصناف محددة، مثل الطماطم والخيار والخس والباذنجان والفلفل، خصوصاً ذات المنشأ المحلي، فضلاً عن الرمان والموز والتفاح والبرتقال والبطيخ.

وتفصيلاً، قال المستهلك عبدالرحيم عثمان: «تشهد منافذ بيع حالياً تخفيضات موسعة على أصناف من الخضراوات والفواكه، وهو ما يعد من المظاهر الإيجابية التي يجب التوسع فيها، لكون تلك السلع من المتطلبات الأساسية للعائلات».

من جانبه، قال المستهلك حسن عماد إن بعض منافذ البيع طرح تخفيضات بنسب كبيرة على أصناف من الخضراوات والفواكه، لكن هذه التخفيضات لاتزال محدودة في بعض المتاجر، ما يستدعي التوسع فيها بمنافذ البيع المختلفة خلال الفترة المقبلة، لتحقيق فائدة أكبر للمستهلكين حسب مناطق إقامتهم.

في السياق نفسه، اتفق المستهلك خالد سامي على أن التخفيضات الأخيرة على الخضراوات والفواكه من المظاهر الإيجابية التي يجب تحفيز المتاجر على تطبيقها والتوسع فيها، لاسيما مع زيادة الطلب على تلك السلع، كونها أساسية للعائلات.

أما المستهلك محمد أبوبكر فذكر أن «معظم عروض التخفيضات تركز في أصناف محددة، مثل الطماطم والخيار والخس، والباذنجان والفلفل، خصوصاً ذات المنشأ المحلي، فضلاً عن الرمان والموز والتفاح، والبرتقال والبطيخ»، مطالباً بضرورة التوسع في تلك العروض، لاسيما مع وفرة المعروض بالمتاجر.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الأسواق خلال الفترة الأخيرة وفرة معروض لافتة، ناتجة عن زيادة في عمليات التوريد لأصناف من الخضراوات والفواكه ذات المنشأ المحلي، إضافة إلى وفرة وتنوع في الأصناف المستوردة، ما أسهم بدوره في تزايد العروض في الأسواق بنسب متباينة».

وأضاف: «ينعكس ارتفاع التنافسية في العروض بشكل إيجابي على المستهلكين، وذلك بحصولهم على أسعار مناسبة لمختلف سلع العروض». من جهته، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية أطلقت مبادرات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، تشمل تخفيضات موسعة، وبنسب كبيرة على الخضراوات والفواكه محلية المنشأ، وذلك في إطار تحفيز ودعم وتسويق منتجات المزارع الوطنية».

وأوضح أن «وفرة منتجات الموسم المحلي، وزيادة وتنويع الاستيراد للخضراوات والفواكه، حفز العديد من منافذ البيع خلال الفترة الأخيرة على التوسع بعروض التخفيضات»، مؤكداً أن «زيادة التوريد من المزارع المحلية إلى التعاونية ومنافذ البيع بشكل عام، كان له العديد من التأثيرات الإيجابية في استقرار الأسعار، ووفرة العروض الترويجية».

في سياق متصل، قال مدير المبيعات في سلسلة تجارة تجزئة، ديليب فيشال، إن «الأسواق تشهد حالياً تنافسية موسعة بين منافذ البيع، في طرح تخفيضات تجاوز نسبتها نحو 40% على أصناف من الخضراوات والفواكه».

وأوضح أن تلك التخفيضات تأتي بدعم من وفرة المنتجات ذات المنشأ المحلي، ومواكبة فترة موسم الزراعة المحلي، وبالتوازي مع مواسم زراعة في العديد من الدول، ما أتاح سلعاً مختلفة بأسعار مناسبة، تساعد في طرح تخفيضات موسعة عليها.