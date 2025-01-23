تعاون لتطوير المواهب المستقبلية في قطاع التأمين

وقّعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المنصة التعليمية للمركز، مذكرة تفاهم مع «لويدز»، سوق التأمين العالمية، التي تقدم خدمات تأمين متخصصة للشركات في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وأفاد المركز، في بيان، أمس، بأن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام تطوير المواهب المستقبلية في مجال التأمين وإعادة التأمين، وتبني على الشراكة الطويلة القائمة بين الجانبين، وتستهدف توسيع نطاق أكاديمية «لويدز»، وهي منصة تعليمية لمتخصصي المخاطر تم تطويرها من لندن، للمساعدة على دعم تطوير مجموعة المواهب والكفاءات في الشرق الأوسط. وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون أكاديميتا مركز دبي المالي العالمي و«لويدز» لتنظيم سلسلة من الفعاليات وأنشطة التدريب التعليمية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة التعليم عند الطلب.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «ستمكننا هذه المبادرة من مواصلة تطوير هذا القطاع المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثّل أكثر من 125 شركة، وسنعمل سوياً على تعزيز نمو القطاع، بما يسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي».

من جانبها، قالت الرئيسة التجارية لشركة «لويدز» والرئيسة التنفيذية للشركة في الأميركيتين، دون ميلر: «أتطلع إلى استمرار تعاوننا في منطقة الشرق الأوسط، في إطار المساعدة على تطوير المواهب والكفاءات في هذه المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً».