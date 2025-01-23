أحمد بن سعيد: «مجموعة الإمارات» تستعد لمرحلة نمو عالمي انطلاقاً من دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، صالة «وجهتي» بالمقر الرئيس لـ«مجموعة الإمارات» في دبي، بحضور القيادات التنفيذية وكبار المسؤولين وموظفي المجموعة، وأكد سموه أن المجموعة تستعد لمرحلة نمو عالمي انطلاقاً من مركزها الرئيس في دبي، وأن نجاحها يرتكز على كوادرها البشرية.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن الصالة تعد بمثابة وجهة شاملة مصممة لاستقبال وتقديم الخدمات المميزة للمرشحين للانضمام إليها من جميع أنحاء العالم، والمنتسبين الجدد والموظفين الحاليين وعائلاتهم، والمتقاعدين، حيث تعكس مفهوماً مبتكراً يعزز الترابط المجتمعي ويوفر بيئة محفزة لجميع أفراد عائلة مجموعة الإمارات.

وتعد «مجموعة الإمارات» إحدى أكبر جهات التوظيف في دبي، التزاماً منها بدعم نمو المدينة وتطورها وتعزيز رفاهية المجتمع، وذلك في إطار سعي دبي إلى جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، والاحتفاظ بها وتنميتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تستعد (مجموعة الإمارات) لمرحلة نمو عالمي انطلاقاً من مركزها الرئيس في دبي، ومع التركيز على تطوير الكفاءات واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز النجاح المستقبلي، فإننا نعمل على إعادة تشكيل وتصميم منظومتنا لتتماشى مع طموحات هذا النمو، معتمدين على العقول المتميزة والتكنولوجيا المتطورة».

وأضاف سموه: «نجاحنا يرتكز على كوادرنا البشرية، وتأتي سلامتهم وأمنهم وتطورهم المهني ورفاهيتهم الشخصية في صدارة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق فإن صالة (وجهتي) تعكس التزامنا بتقديم تجربة متكاملة ومتميزة لموظفينا وعائلاتهم، والمنتسبين الجدد، وكل من يتطلع إلى الانضمام إلى (مجموعة الإمارات)، حيث تُرسي معياراً جديداً في خدمة الكوادر البشرية وتعزيز تجربة العمل».

وتمتد صالة «وجهتي» على مساحة 22 ألفاً و770 قدماً مربعة، وصممت لتقديم تجربة استثنائية، إذ تستوعب 500 شخص في وقت واحد، و1200 شخص يومياً، وتمثّل الصالة الجديدة بيئة ملهمة وترحيبية تعكس قيم المجموعة تجاه موظفيها، يتركز هدفها في تعزيز تجربة الموظفين، من خلال تقديم حلول ميسرة وتكنولوجيا متقدمة، وخدمات سلسة وسريعة الاستجابة.

خدمات صالة «وجهتي»

تتيح صالة «وجهتي» استقبال 400 مرشح لإجراء المقابلات والتقييمات، و100 موظف جديد لحضور البرنامج التعريفي قبل الانضمام إلى «مجموعة الإمارات»، وخدمة 700 موظف وأفراد أسرهم يومياً.

وتتعامل المجموعة، في المتوسط، مع نحو 46 ألف بطاقة هوية للموظفين سنوياً، وتُجري 30 ألف اختبار لياقة طبية، و8200 تسجيل للبيانات البيومترية في دولة الإمارات، و3400 إجراء أشعة سينية للموظفين الجدد، كما يتم تقييم آلاف المرشحين في المقر الرئيس لـ«مجموعة الإمارات».

أحمد بن سعيد:

. نجاحنا يرتكز على كوادرنا البشرية، وتأتي سلامتهم وأمنهم وتطورهم المهني ورفاهيتهم الشخصية في صدارة أولوياتنا.

. الصالة مصممة لاستقبال وتقديم الخدمات للمنتسبين الجدد والموظفين الحاليين وعائلاتهم والمتقاعدين.