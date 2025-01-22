«دناتا» تبدأ تنفيذ توسعة كبرى لمنشآتها في مطار ملبورن

بدأت شركة «دناتا للتموين والتجزئة» تنفيذ توسعة كبرى لمنشآتها المتطورة في مطار ملبورن، بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، لتعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة متعامليها المتنامية من خلال حلول مبتكرة للتموين والتجزئة، وبما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تقديم تموين الطائرات في أستراليا.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن من المقرر أن يضيف المشروع 5700 متر مربع إلى منشأة «دناتا» الحالية، لترفع إجمالي مساحتها إلى أكثر من 16 ألف متر مربع، ما يجعله أكبر مركز لتموين الطائرات في فيكتوريا، وقدرة إنتاج تصل إلى 25 مليون وجبة سنوياً، مشيرة إلى أن من المقرر أن تدخل المنطقة المبنية حديثاً مرحلة التشغيل في سبتمبر 2026.

وتقدم «دناتا» خدماتها حالياً في ملبورن إلى 20 ناقلة جوية بفريق مكون من 1000 موظف، ما يسهم في تقديم تجربة طعام متميزة على متن أكثر من 60 ألف رحلة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «دناتا للتموين والتجزئة» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هيرانجان ألويسيوس: «يشكل هذا التوسع الكبير لمنشآتنا في ملبورن خطوة مهمة في رحلة نمونا المستمرة، ما يمكننا من تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا عالية الجودة، كما سيسهم في جهودنا لدعم الاقتصاد والمجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة».

من جهته، قال رئيس قسم النقل الأرضي والعقارات والتجزئة في مطار ملبورن، جاي ماكديرموت: «يعد هذا التطور إنجازاً مهماً في الشراكة طويلة الأمد بين (دناتا) ومطار ملبورن، وسيعمل هذا المشروع، من خلال تكامله مع عمليات المطار، على تبسيط أساليب عمل (دناتا) في مطار ملبورن، وضمان مواكبة (دناتا) لنمو مطار ملبورن».

ويعكس توسع «دناتا» في ملبورن التزامها المستمر بتعزيز حضورها وخدماتها في أستراليا، ومن المتوقع أن يؤدي استثمار الشركة المخطط له بقيمة 80 مليون دولار أسترالي في البنية التحتية إلى توفير أكثر من 300 وظيفة مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال شراكاتها مع الموردين المحليين.

وتقدم «دناتا» حالياً خدمات التموين والتجزئة في أستراليا لأكثر من 40 ناقلة جوية في تسعة مطارات، وذلك عبر فريق يضم أكثر من 4000 متخصص في مجال الضيافة.