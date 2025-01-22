8.365 مليارات دولار قيمة العلامة التجارية لـ «طيران الإمارات» لعام 2025

تواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها العالمية من خلال الأداء المميز لشركاتها في قائمة «غلوبال 500» لعام 2025، التقرير السنوي الذي يبرز العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في العالم.

وحافظت شركة «طيران الإمارات» على ريادتها الإقليمية والعالمية من حيث قيمة العلامة التجارية في قطاع الطيران الدولي لعام 2025، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للناقلة الإماراتية بنسبة 26.5% لتصل إلى 8.365 مليارات دولار (30.7 مليار درهم).

وحافظت «أدنوك» على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25%، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار (69.36 مليار درهم) في عام 2025، محققة نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

وازدادت قوة العلامة التجارية لـ«أدنوك»، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف «براند فاينانس»، كما حافظت الشركة على تصنيف «AAA-»، للعام الثاني على التوالي.

وأكدت شركة «براند فاينانس»، الشركة الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية، أن «أبل» حافظت على مكانتها كأكثر علامة تجارية قيمة في العالم لعام 2025. وقدرت قيمة العلامة بـ574.5 مليار دولار أميركي، متفوقة بفارق كبير على منافستها الأقرب «مايكروسوفت»، التي بلغت قيمتها 461.1 مليار دولار. جاء ذلك خلال جلسة استضافها جناح دولة الإمارات، ضمن أجندة فعالياته التي تقام بالتزامن مع انعقاد أعمال اجتماعات الدورة 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في سويسرا.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إنه «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة (أدنوك) ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا».

وأضاف أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر «أدنوك» في التزامها الراسخ بالإسهام في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

قيمة العلامة التجارية

تُعرّف قيمة العلامة التجارية، بحسب «براند فاينانس»، بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.