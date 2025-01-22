36.7 مليون درهم من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لـ «مفوضية اللاجئين»

تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم نحو36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم برامج ومشروعات مستدامة للمجتمعات النازحة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبذلك يصل إجمالي التعهدات المقدمة من مؤسسة المبادرات إلى 163.6 مليون درهم منذ عام 2021.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد القرقاوي، للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تأتي بهدف تعزيز الدعم الإنساني والاستراتيجي، الذي تقدمه مؤسسة المبادرات في سبيل تمكين مجتمعات اللاجئين والنازحين من خلال برامج مستدامة وذات تأثير فاعل في تحسين ظروف العيش في هذه المجتمعات.

وبحضور القرقاوي، وقّع اتفاقية التعاون الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سعيد العطر، وفيليبو غراندي، ما يعكس التزام مؤسسة المبادرات بالعمل المتواصل على تحسين حياة اللاجئين والنازحين حول العالم، من خلال مشروعات وبرامج مستدامة، ودعم الجهود الدولية في هذا الإطار.

وقال القرقاوي: «يأتي هذا التعهد لدعم المشروعات المستدامة لمجتمعات اللاجئين والنازحين، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الوقوف إلى جانب المجتمعات الإنسانية في كل مكان، ومد يد العون والمساعدة لهم لانتشالهم من الظروف الصعبة، التي يعيشون فيها لتمكينهم وبث الأمل في نفوسهم، وهو ما يجسّد نهج العطاء والقيم السامية التي قامت عليها دولة الإمارات».

وأضاف: «هذا التعاون الجديد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي ضمن النهج المتواصل لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية، لمساندة جهودها المؤثرة في التخفيف من معاناة المجتمعات التي تحتاج إلى العون والتمكين، حيث تضع المؤسسة في مقدمة أهدافها العمل على إحداث فارق حقيقي في حياة الملايين من البشر، وستواصل المؤسسة تعزيز التزامها ضمن هذه الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والبرامج الأممية لتمكينها من أداء دورها النبيل على أكمل وجه».

وأعرب فيليبو غراندي عن تقديره الكبير لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على دعمها المستمر في قضية اللجوء، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس دور المؤسسة الإنساني البارز في تمكين المفوضية من أداء واجباتها لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والنازحين قسراً في بلدانهم أو دول اللجوء.

وأوضح غراندي أن «الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية ومؤسسة المبادرات يمثلان عنصرين أساسيين في استدامة المشروعات والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم. ويأتي ذلك في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين قسراً والحاجة المُلحّة إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة».

وبحث القرقاوي، خلال اجتماع مع فيليبو غراندي، الجهود المشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسبل تعزيز هذه الشراكة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة في دعم وتمكين مجتمعات النازحين قسراً حول العالم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والعمل على النهوض بالخدمات المقدمة لهم، وتحسين ظروف حياتهم.

وتواصل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» رفع إسهاماتها في جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن تعاون وثيق بين الجانبين، حيث أحدثت إسهامات المؤسسة السخية، منذ عام 2021 وحتى الآن، أثراً فارقاً في تحسين حياة أكثر من 700 ألف فرد ونازح قسراً من المجتمعات المضيفة في 13 دولة، هي: بنغلاديش، وبوتسوانا، والهند، والعراق، والأردن، ولبنان، وماليزيا، وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وسورية، وتونس، وتشاد.

أجندة فاعلة

تشارك مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، بأجندة فاعلة تهدف إلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والبرامج الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والخيرية، ودعم الجهود الدولية وفق منظومات مستدامة في العمل الإنساني والخيري، لتحسين الاستجابة لمتطلبات واحتياجات الفئات الضعيفة والمجتمعات التي تحتاج إلى العون والمساعدة حول العالم.

وتضم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسّع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم، ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل، وقد بلغ حجم إنفاق المؤسسة 1.8 مليار درهم في عام 2023، حيث استفاد من برامجها أكثر من 111 مليوناً في 105 دول.

إسهامات المؤسسة السخية، منذ عام 2021 وحتى الآن، أحدثت أثراً فارقاً في تحسين حياة أكثر من 700 ألف فرد ونازح قسراً من المجتمعات المضيفة في 13 دولة.

. 163.6 مليون درهم، إجمالي تعهدات «مؤسسة المبادرات» لدعم برامج ومشروعات المفوضية في العالم منذ 2021.