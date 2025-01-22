الشركات الوطنية والقطاع الخاص «النسبة الأكبر» من وفد الإمارات في «دافوس»

تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، وتشهد مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2025 زخماً متزايداً بتمثيلها الذي يشكل النسبة الأكبر من وفد الدولة.

كما تشهد الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا في 20 يناير الجاري وتستمر حتى 24 الجاري، أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني.

كما تهدف هذه المشاركة القياسية إلى تعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية بما يفتح لها آفاقاً أوسع للنمو، وهو ما يتيحه المنتدى الذي يعتبر منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات من أكثر من 130 دولة، كما أنه يعتبر الحدث الذي يجمع أكبر عدد من الشركات في القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد.

وضمن أجندة فعاليات المنتدى، شارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، في جلسة رئيسة بعنوان «إيجاد مسارات للنمو الاقتصادي في أوقات عدم اليقين».

وأجاب المتحدثون في الجلسة عن تساؤلات حول أهم الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للتعامل مع المشهد الاقتصادي اليوم، وكيفية إيجاد مسارات للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات حيث تعاني 80% من دول العالم تباطؤاً في النمو متراجعاً إلى أقل من النسب التي كانت موجودة في العقد الذي سبق ظهور «كوفيد 19»، إضافة إلى ما يشهده العالم من تضاعف للحواجز التجارية ثلاث مرات أكثر من السابق.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان بن سليم، في جلسة بعنوان «المخطط الاقتصادي للهند».

واستعرضت الجلسة كيف استفادت الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي، حيث تعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إذ حققت نمواً بنسبة تزيد على 8% في العام الماضي، وقد تم تعزيز هذا النمو بفضل التركيز على تشجيع الابتكار المحلي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما يمثل ابتعاداً عن النماذج التقليدية الموجهة نحو التصدير.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بدر جعفر، في جلسة بعنوان «المؤثرون الجدد في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين»، وأدارها المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، ميريك دوشيك.