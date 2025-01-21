"ايكرس 2025 " ينطلق غداً بمشاركة 110 عارضين

تنطلق غداً ، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، بمركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري وتستمر حتى 25 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والمطورين العقاريين من الإمارات والمنطقة .

ويجمع الحدث على مدى 4 أيام الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع العقاري من مطورين ومستثمرين وخبراء ويمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع يتيح من خلالها للمشاركين عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية بدءاً من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية وصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة والأراضي الاستثمارية ذات المواقع الاستراتيجية وغيرها من الفرص العقارية.

ويشهد المعرض إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها مما يعزز مكانته وجاذبيته للمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري كما يتميز هذا العام بعودة الجناح العقاري المصري بمشاركة واسعة من أكبر وأهم شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية التي تقدم مجموعة من المشاريع العقارية المتنوعة من وحدات سكنية وشاليهات ساحلية ووحدات تجارية في مختلف أنحاء مصر بدءاً من العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وصولاً إلى مدن الساحل الشمالي ورأس الحكمة وغيرها من المناطق الاستثمارية الواعدة.

وتتنافس كبرى الشركات العقارية في تقديم العروض الحصرية وتسهيلات في الدفع وخطط سداد طويلة الأمد لجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات لامتلاك وحدات عقارية في جميع إمارات الدولة.

وتستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" خلال مشاركتها في المعرض البرجَين السكنيَين الجديدَين في مشروع أجوان خورفكان " موج وغدير " اللذان يشكّلان فرصة استثمارية واعدة ضمن محفظة شروق التي تتضمن أيضاً جزيرة مريم والمشروع الرائد مدينة الشارقة المستدامة أول مجمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

كما يشارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في المعرض، من خلال تقديمه الدعم الكامل لجميع أطراف العلاقة العقارية من ملاك ومستأجرين ومستثمرين ومطورين بالإضافة إلى العاملين في هذا القطاع الحيوي و تعريف المشاركين بالمركز ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالإمارة.

وسينفذ "تحكيم" ورش عمل من بينها ورشة بعنوان "تطور تنظيم العلاقة القانونية بين المطور العقاري والمشتري في إمارة الشارقة. ويحظى المشاركون في المعرض بتسهيلات متنوعة أبرزها الاستفادة من قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم التسجيل العقاري على معاملات البيع والشراء التي تتم خلال فترة المعرض بنسبة 50 بالمائة .

من جانبه، قال طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت: «يُعد سوق العقار في الإمارات واحداً من أكثر القطاعات جذباً على المستويين الإقليمي والعالمي، ونشهد اليوم بروز إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية المميزة التي تتميز بالجاذبية، والأمان، والدعم المستمر للأعمال، إضافة إلى حرصها على تعزيز وتطوير القطاع العقاري»

وأضاف أن شركة عقارات الكويت تستعرض خلال "إيكرس 2025" مشروع "الطي هيلز" والذي اطلقته قبل أيام بالشراكة مع إيفا للفنادق والمنتجعات، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليارات درهم وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل والتي تضم 375 فيلا وتاون هاوس، ومن المقرر أن يتم تسليمها في الربع الأول من عام 2028.

وقال البحر: "تم بيع المرحلة الأولى بالكامل خلال حفل إطلاق المشروع، والذي تم تنظيمه في دبي قبل أيام، حيث شهد مشروع الطي هيلز إقبالاً كبيراً من المشترين، مما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ويؤكد على متانة سوق العقار في الإمارات، وبروز الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها ومزاياها الجاذبة للاستثمار".