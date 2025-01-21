شراكة بين«أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات» لدعم قطاع الطاقة

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» والشركات التابعة لها عقد شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.

وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم «10 مليارات دولار».

حضر الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الجديدة، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، والرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عثمان آل علي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.

وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، التي تستند إلى اتفاقية إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.

من جهته قال عثمان آل علي، إن «هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع (أدنوك للغاز)، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة».

وستقوم «أدنوك للغاز» من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.