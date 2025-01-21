دبي تشهد اطلاق تحالف «سي إل إيه الإمارات» لجذب المستثمرين إلى الدولة

شهدت دبي إطلاق تحالف يضم عدداً من الشركات العاملة في في قطاع التدقيق والضرائب والاستشارات في الإمارات تحت مسمى مجموعة «سي إل إيه الإمارات» CLA Emirates، حيث تتوقع المجموعة جذب مجموعة أكثر تنوعاً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، والاستفادة من التآزر الناتج عن شراكتها مع CLA Global في أسواق مختلفة.

ومع الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركز أعمال عالمياً، وسياساتها المحفزة للمستثمرين، ترى إدارة المجموعة هذا الانسجام محفزاً قوياً لدفع النمو والابتكار.

ويهدف التحالف مع CLA Global، إلى جلب الخبرة الدولية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الفرص عبر الحدود وتعزيز مكانة الدولة وجهة رائدة للاستثمارات العالمية.

وشهدت دبي أخيراً حفل الإعلان عن التحالف الجديد في فندق لو ميريديان مارينا بدبي، حيث ألقى ممثلون رئيسيون منCLA Global وCLA Emirates كلمات أمام الحاضرين، بحضور ساشو سيموندز، عضو مجلس الإدارة، ودانييل شاه، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منCLA Global.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الحدث، سلطوا الضوء على المكانة العالمية للشبكة، مشيرين إلى ترتيبها السادس في المملكة المتحدة، والثامن في الولايات المتحدة، وتوقع تحقيق المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وتأسست CLA Global في الأول من يوليو 2022، بواسطة CliftonLarsonAllen LLP وEvelyn Partners، وتمثل مؤسسة رائدة من شركات المحاسبة والاستشارات المستقلة. تمتد الشبكة إلى أكثر من 230 مكتبًا حول العالم، مع قوة عاملة موهوبة تضم أكثر من 15000 متخصص.

وتأسست «سي ال ايه الامارات» CLA Emirates في عام 2005 على يد فريق من المتخصصين الماليين وكانت في طليعة تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات الاستثنائية في الإمارات، وقد عمل مؤسسو الشركة، مانو باليريتشال (الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي)، وبراديب ساي (المؤسس المشارك والشريك الإداري)، وراجيش ماتومال (المؤسس المشارك والشريك) وأجيث كومار (الشريك الأول)، على بناء منظمة معروفة بالتزامها بالتميز والحلول التي تركز على العملاء.