من المسؤول عن دفع أي رسوم خدمة تتعلق بالعقار؟

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المالك هو المسؤول عن دفع أي رسوم خدمات تتعلق بالعقار، لكن المستأجر يكون مسؤولاً عن دفع ضريبة البلدية بنسبة 5% من قيمة الإيجار السنوي الذي يظهر بشكل منفصل على فاتورة الكهرباء والمياه الخاصة بالوحدة، وهذه الرسوم منفصلة عن ضريبة القيمة المضافة، وقد يطلب من المستأجر دفع مساهمة في رسوم تكييف الهواء إذا لم يتم إعداد العقار لقياس كل وحدة على حدة، وفي هذه الحالة يتم تحصيل الرسوم عادة من قبل المطور أو اتحاد الملاك، وليس من قبل مزود المرافق.