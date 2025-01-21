«دبي الإسلامي» يزيد حصته في مصرف رقمي بتركيا إلى 25%

أعلن بنك دبي الإسلامي رفع حصته في مجموعة «تي.أو.إم» من 20 إلى 25%. وأفاد البنك، في بيان، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في أعقاب صفقة الاستحواذ الأولي، التي عقدت في سبتمبر 2023، لتعزز التزام البنك بتوسيع نطاق وجوده في المشهد المالي الحيوي في تركيا.

وبحسب «دبي الإسلامي»، تضم مجموعة «تي.أو.إم» البنك التشاركي «تي.أو.إم كاتيليم بانكسي»، أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني «تي.أو.إم. بي إلكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري»، وشركة التمويل «تي.أو.إم فايننسمان» المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة، إضافة إلى الشركات التابعة لها.

وبحسب البيان، يسلّط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي بالنظام المالي التركي، ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، إذ يرى البنك في تركيا سوقاً محوريةً بالنسبة له، نظراً إلى عدد سكانها الكبير، والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة، ومسار النمو الاقتصادي الهائل.

وأكد «دبي الإسلامي» أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتوافق مع رؤيته لتعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يسرنا الإعلان عن قرار بنك دبي الإسلامي بزيادة حصته في مجموعة (تي.أو.إم). ويأتي هذا القرار على خلفية الأداء المتفوق على السوق، والإقبال المذهل على البنك الرقمي الذي تم إطلاقه أخيراً».

وأضاف: «لا تعزز زيادة حصتنا هذه مكانة بنك دبي الإسلامي كأحد الأطراف الرئيسة الفاعلة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المزدهر في تركيا فحسب، بل تؤكد أيضاً إيماننا القوي بالأهداف الاستراتيجية للبلاد والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا».

وتابع شلوان: «شراكتنا مع مجموعة (تي.أو.إم) تتجاوز تطلعاتنا لتعزيز النمو المالي، إذ إنها تعكس الهدف الأكبر المتمثل في بناء نموذج مالي إسلامي عالمي شامل ومتطور وغني بالتكنولوجيا والذكاء المدمج، ما يمكننا من التطور والتماشي مع طريقة التفكير سريعة التغير للمتعاملين اليوم».

يشار إلى أن بنك دبي الإسلامي أسهم بشكل فعّال على مدى أكثر من 15 عاماً، في نمو القطاع المالي في تركيا، باعتباره إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.