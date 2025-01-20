بقيمة مليار درهم.. "ميدان" ترسي عقد إنشاء المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب"

أعلنت "ميدان"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن مليار درهم على شركة "جينكو للمقاولات العامة" لبناء المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وبموجب العقد، ستقوم "جينكو للمقاولات العامة" بتشييد فلل فاخرة في المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من الأعمال.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات" إن المرحلة الثانية من المشروع سترسي معايير جديدة في التجارب السكنية المتميزة المقدمة لقاعدة عملائنا المتنامية من المشترين للمنازل الفاخرة.

وقال المهندس مسعود غياث، المدير المنتدب لشركة "جينكو للمقاولات العامة" إن قطاع البناء والعقارات يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي، وسوف تبرز المرحلة الثانية من المشروع كنموذج للتميز.

وتضم المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" 229 فيلا تقع داخل مجتمع مسور.